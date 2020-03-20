Рекомендації Китаю: Кличко не виключає жорсткіші заборони у Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко допускає посилення заходів карантину, якщо кількість хворих через коронавірус зростатиме. Він вивчає китайський досвід і відштовхуватиметься від цього.
Про це мер Києва заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Кличко сказав, що потрібно "не проспати момент, який проспали європейці", зокрема, в Італії та Іспанії.
Радимо ознайомитись Надзвичайна ситуація у Києві: що відомо
Будемо далі рухатися для того, щоб використовувати досвід Китаю. Давайте будемо вчитися на помилках, які були здійснені і в Китаї, і в тій же Італії. Для того, щоб ці помилки не повторювати,
– заявив Кличко.
Мер Києва запевнив, що влада робить все, щоб ситуація не вийшла з-під контролю.
Що відомо про обмеження у Києві через карантин
- У Києві 20 березня ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу в Україні. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів.
- Режим надзвичайної ситуації ввели у Київській області 18 березня. Столицю випередили Буковина та Житомирщина. Там режим надзвичайної ситуації запровадили ще раніше.
- У Києві також закрите метро. За попередньою інформацією, воно не працюватиме до 17 квітня.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня, але може бути продовжений.
- Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
Що передбачає режим надзвичайної ситуації? Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.
Що заборонено в Україні у період карантинних заходів / інфографіка 24 каналу
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