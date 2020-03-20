Рекомендації Китаю: Кличко не виключає жорсткіші заборони у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко допускає посилення заходів карантину, якщо кількість хворих через коронавірус зростатиме. Він вивчає китайський досвід і відштовхуватиметься від цього.

Про це мер Києва заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Кличко сказав, що потрібно "не проспати момент, який проспали європейці", зокрема, в Італії та Іспанії.

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Будемо далі рухатися для того, щоб використовувати досвід Китаю. Давайте будемо вчитися на помилках, які були здійснені і в Китаї, і в тій же Італії. Для того, щоб ці помилки не повторювати,

– заявив Кличко.

Мер Києва запевнив, що влада робить все, щоб ситуація не вийшла з-під контролю.

Що відомо про обмеження у Києві через карантин

У Києві 20 березня ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу в Україні. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Режим надзвичайної ситуації ввели у Київській області 18 березня. Столицю випередили Буковина та Житомирщина. Там режим надзвичайної ситуації запровадили ще раніше.

У Києві також закрите метро. За попередньою інформацією, воно не працюватиме до 17 квітня.

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня, але може бути продовжений.

Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Що передбачає режим надзвичайної ситуації? Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.



Що заборонено в Україні у період карантинних заходів / інфографіка 24 каналу