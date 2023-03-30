Завдяки національній пісні ми консолідували українців усього світу, – Михайло Поплавський

Понад десять років тому безпрецедентний телемарафон "Пісня поєднує нас!" згуртував українців з усіх континентів світу.

2 квітня 2012 року команда співаючого ректора Михайла Поплавського увійшла в сучасну світову історію, реалізувавши безпрецедентний епохальний музичний телемарафон "Пісня об'єднує нас!". Це здавалось нереальним. Але його смілива ідея — показати українську пісню всьому світу, коли це не було мейнстримом, – втілилась.

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П'ять діб безперервно з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року на двох телеканалах — Першому національному та "Ера" — на весь світ транслювались українські пісні у виконанні різножанрових артистів і гуртів. Вперше музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах, марафон дивились у 150-ти країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

Музичний телемарафон "Пісня об'єднує нас!" / Фото організаторів

На сцену вийшли легенди вітчизняної сцени та молоді виконавці. Серед них Іван Попович, Віктор Павлік, Ніна Матвієнко, Павло Зібров, Алла Кудлай, Анатолій Матвійчук, Володимир Гришко, Алла Попова, Наталія Бучинська, Тоня Матвієнко, гурти "Антитіла", "Гайдамаки", "Мандри", вокальна формація "Піккардійська терція", етноколективи "ДахаБраха" й "Кораллі" та багато інших. Спільно з українцями у творчому пориві об'єднались представники різних національностей – вірмени, грузини, татари.

Марафон увійшов до світової Книги рекордів Гіннеса в категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі".

Світовий рекорд української пісні: дивіться відео

Він став і наймасовішим заходом. В організації та проведенні масштабного свята музики взяли участь 2012 осіб, серед яких не лише виконавці, а й технічна підтримка проєкту — режисери, оператори, техніки, звукорежисери, гримери, стилісти, костюмери, студенти, випускники та викладачі Київського національного університету культури і мистецтв. І до цього часу жодна країна не може зважитися на такий безпрецедентний крок і побити український рекорд.

Мене переповнює почуття великої гордості за цей мегапроєкт, за нашу творчу команду, за талановитий народ. Українці вперше об'єднались з усіх континентів світу. Це стало подією, яка прославляє нашу країну за значущістю і масштабом Олімпійських ігор або "Євробачення". Це було знаково для України й наших людей по всьому світу,

— вважає Михайло Поплавський.