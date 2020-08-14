Економіка країн Євросоюзу обвалилась до рекордного за 25 років рівня: що буде далі
Економіка 19 країн Єврозони в другому кварталі 2020 року обвалилась на рекордні 12,1%. Такого значного падіння не фіксували з 1995 року.
Європейська економіка увійшла в рецесію. Про це мовиться в аналізі, оприлюдненому Євростатом.
До речі Економіка Швеції рекордно впала, незважаючи на відсутність карантину
Що відбувається з економікою ЄС
- У першому кварталі ВВП єврозони знизився на 3,6% в поквартальному вираженні і на 3,1% в річному.
- ВВП 27 держав Євросоюзу в другому кварталі впав на 11,7% в поквартальному вираженні і на 14,1% в річному.
В яких країнах зафіксували рекордне падіння ВВП
- в Німеччині (-10,1% в порівнянні з попереднім кварталом),
- у Франції (-13,8%),
- в Італії (-12,4%),
- в Іспанії (-18,5%).
Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – вартість річного обсягу кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні з ресурсів, що належать як її громадянам, так і іноземцям.
У звіті Євростату також наведені дані про динаміку зайнятості в єврозоні і ЄС в квітні – червні. За попередніми даними, кількість зайнятих скоротилася в порівнянні з попереднім кварталом на 2,8% у єврозоні та на 2,6% в ЄС. Падіння показників також стало максимальним за історію спостережень.
У порівнянні з другим кварталом 2019 року зайнятість скоротилася на 2,9% в єврозоні та 2,7% в ЄС.
Як об'єднана Європа збирається рятувати економіку
- Лідери Євросоюзу ухвалили новий довгостроковий бюджет ЄС в обсязі 1, 074 трильйона євро. Також вони вирішили виділити 750 мільярдів євро для Фонду відновлення "Наступне покоління ЄС".
- Фонд відновлення ЄС, який складатиметься з 390 мільярдів євро у вигляді грантів і 360 мільярдів євро у вигляді кредитів, буде приєднаний до нового бюджету ЄС на 7 років.
- Початкова пропозиція по фонду загальним обсягом 750 мільярдів євро передбачала розподілити субсидії і позики в співвідношенні 500 і 250 мільярдів євро, відповідно. Однак таке співвідношення не влаштовувало групу так званих "ощадливих держав" (Австрія, Нідерланди, Данія, Швеція), які були проти значної частки грантів у фонді.
- Довгостроковий бюджет було особливо важко забезпечити цього разу через Brexit. Національні столиці та інститути ЄС повинні були заткнути дірку в розмірі близько 10 мільярдів євро на рік, яка залишилася після виходу з блоку Великої Британії.