Економіка 19 країн Єврозони в другому кварталі 2020 року обвалилась на рекордні 12,1%. Такого значного падіння не фіксували з 1995 року.

Європейська економіка увійшла в рецесію. Про це мовиться в аналізі, оприлюдненому Євростатом.

До речі Економіка Швеції рекордно впала, незважаючи на відсутність карантину

Що відбувається з економікою ЄС

У першому кварталі ВВП єврозони знизився на 3,6% в поквартальному вираженні і на 3,1% в річному.

ВВП 27 держав Євросоюзу в другому кварталі впав на 11,7% в поквартальному вираженні і на 14,1% в річному.

В яких країнах зафіксували рекордне падіння ВВП

в Німеччині (-10,1% в порівнянні з попереднім кварталом),

у Франції (-13,8%),

в Італії (-12,4%),

в Іспанії (-18,5%).

Що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт – вартість річного обсягу кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні з ресурсів, що належать як її громадянам, так і іноземцям.

У звіті Євростату також наведені дані про динаміку зайнятості в єврозоні і ЄС в квітні – червні. За попередніми даними, кількість зайнятих скоротилася в порівнянні з попереднім кварталом на 2,8% у єврозоні та на 2,6% в ЄС. Падіння показників також стало максимальним за історію спостережень.

У порівнянні з другим кварталом 2019 року зайнятість скоротилася на 2,9% в єврозоні та 2,7% в ЄС.

Зверніть увагу! Експерти Bloomberg прогнозують, що пандемія коронавірусу може позбавити світову економіку понад 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років, а ситуація в цілому вже гірша, ніж 2008 року.

Як об'єднана Європа збирається рятувати економіку