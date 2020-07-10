Рекордний штраф у 6500 євро: у Києві водія покарали за перевантаженість фури
У Києві 9 липня водієві вантажівки під час перевірки на пункті габаритно-вагового контролю виписали рекордний штраф. Він склав 6,5 тисячі євро.
Такі дані опублікували в пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
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Що відомо про вагу фури і на скільки вона перевищила норму
- Загальна вага порушника, маршрут якого мав пролягати з Київської до Полтавської області, становила 61,84 тонни. Це відразу на 21,84 тонни більше допустимої норми.
- У департаменті зазначили, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'їздах до Києва.
Порушник має заплатити величезний штраф / Фото Київтранспорт ДТІ
Зважування вантажівок в Україні: що треба знати
- Ваговий контроль на українських дорогах був скасований при експрезиденті-втікачі Вікторові Януковичі. Процедура перетворилася в корупційні схеми.
- Після 2014 року великовантажні фури знову почали зважувати. Перевантажені машини протягом кількох років перетворили головні магістралі країни в розбиті дороги.
- З 12 травня 2020 року інспектори Укртрансбезпеки склали понад 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів. А сума штрафів за цей період становить понад 190 тисяч євро.
- Нещодавно правоохоронці посилили перевірки великогабаритних вантажівок. Передусім тому, що забиті під зав'язку фури руйнують дороги на цій проблемі нещодавно наголошував і президент Володимир Зеленський.
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Які штрафи передбачені за відмову пройти зважування транспорту
- За відмову зупинитись для проходження габаритно-вагового контролю законодавством передбачена адміністративна відповідальність для водіїв.
- Крім цього, у законопроєкті 3743, який зареєстрували у Верховній Раді, хочуть запровадити штраф у розмірі 51 тисячі гривень.