Скільки добровольців щомісяця долучаються до ЗСУ: відповідь Міноборони

Про це розповів уповноважений Міноборони Олексій Бежевець. У середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців.

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Скільки людей рекрутизується до української армії

В наявності понад 10 тисяч вакансій для громадян, включаючи позиції для кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших фахівців.

Довідка. Військовий рекрутинг в умовах загальної мобілізації є формою добровільної мобілізації з можливістю обрати військову спеціальність. Робота рекрутерів полягає у спілкуванні з людьми й підвищенні якості укомплектованості військових частин.

Кандидати можуть подавати заявки на роботу до різних силових структур, включаючи Збройні сили України, Національну гвардію, Службу безпеки та Державну прикордонну службу України, а також інші організації.

У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами,

– наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, що при рекрутингу до лав Збройних Сил України претенденти надсилають свої резюме на ту чи іншу вакансію. Якщо воно проходить "конкурс" і співбесіда пройшла успішно, громадянина направляють до підрозділу для несення військової служби.