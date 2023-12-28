Хто може обирати, де проходити службу: у ЗСУ дали пояснення

Нещодавно в Міноборони оголосили про старт так званої "рекрутингової кампанії", яка діє окремо від мобілізації. В рамках цієї кампанії Сил Оборони зможуть, не чекаючи вручення повістки, обрати собі військову спеціальність.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо уточнив, що мова про контрактників. А ось ті, хто громадяни, які були мобілізовані на службу, можливості обирати, де саме її проходити – не мають.

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Під час мобілізації здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого. Якщо, звичайно, він IT-інженер або він, наприклад, фаховий будівельник, або він водій – то тут уже йде скерування ближче до його фаху,

– зазначив Фітьо

Крім того, він нагадав, що всіх мобілізованих навчають у навчальних центрах мінімум місяць часу, протягом цього місяця мобілізований здобуває найпростішу професію – це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину.

"Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. І це може зайняти і два, і три місяці" – уточнив військовий.

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