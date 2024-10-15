Триста неспартанців: на Закарпатті ректорка ЗВО влаштувала кілька сотень ухилянтів на навчання

Людмила Несух, ректорка Східно-європейського слов'янського університету, допомагала ухилянтам, вирішуючи питання за валюту. Діяла не сама, а зі спільниками.

Про те, що жінку затримали, повідомили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах. Нагадаємо, фіктивний вступ в університети, зокрема аспірантуру, був лазівкою для ухилянтів, яку нещодавно прикрили.

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Яка схема діяла в університеті на Закарпатті

На Закарпатті правоохоронці викрили схему в Східно-європейському слов'янському університеті. Посадовці приватного вишу за хабарі фіктивно брали військовозобов'язаних чоловіків на навчання. Статус здобувача освіти з відстрочкою від мобілізації коштував ухилянтам понад 2 тисячі доларів,

– ідеться в повідомленні.

Журналіст і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола додав, що Несух діяла не сама. У схемі були задіяні також колишній проректор та працівник військової служби правопорядку.

"Чоловіки призовного віку отримували статус здобувача освіти за 1500 євро і відстрочку від мобілізації за 500 – 1000 доларів. В результаті обшуків вилучено понад 4,5 мільйона гривень у різній валюті", – написав Глагола.

Що відомо про цей заклад вищої освіти

"Східно-європейський слов'янський університет" створений у серпні 2012 року на базі реорганізованої Закарпатської філії Київського славістичного університету, яка існувала 12 років, із 2000-го. У травні 2015 року університет акредитований Державною акредитаційною комісією України. Там можна здобути тільки рівень бакалавра – на магістра пропонують учитися за кордоном з отриманням диплома європейського зразка.

Чого вчать у цьому виші, які іспити треба складати / Скриншот із сайту університету

"Родзинкою вузу є випередження часу та заповнення незайнятої ніші на ринку освітніх послуг краю, що підтверджується підготовкою фахівців у галузі митної справи, туристичної індустрії, муніципального, екологічного та спортивного менеджменту, менеджменту охоронної діяльності, міжнародних відносин, а також психології, економічних та філологічних спеціальностей", – сказано на сайті ЗВО.