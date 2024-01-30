Терміни ремонту тунелю на "синій" гілці метро перенесли: коли завершаться роботи

Відновлення пошкодженого тунелю метро на Теремки у Києві триватиме довше, ніж планували. Група компаній "Автострада", яка виконує підготовчі роботи, назвала нові терміни.

Власник компанії Максим Шкіль уточнив, що роботи планують завершити не влітку, а на осінь 2024 року. За його словами, проєкт відбудови тунелю розробляють 3 групи проєктувальників.

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Аварійну ділянку тунелю демонтують і на її місці побудують нову конструкцію.

Відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" плануємо завершити восени 2024-го,

– зазначив він.

Він зазначив, що для цих робіт залучено понад 30 одиниць власної спецтехніки. Підрядник також повідомив, що наразі відновлювальні роботи ведуться як усередині тунелю, так і зовні.



До робіт залучено понад 30 одиниць спецтехніки / Фото з фейсбуку компанії "Автострада"

Що відомо про тріщини в тунелі

Рух потягів на ділянці між цими станціями припинили 8 грудня 2023 року через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю. Тоді у мерії казали, що відновлення тунелю орієнтовно триватиме 6 місяців.

Шкіль розповів, що після обстежень та аналізу аварійну ділянку довжиною 27 метрів вирішили повністю демонтувати, а замість неї побудувати нову монолітну.

У грудні підрядник стабілізував конструкцію тунелю за допомогою металевих риштувань, щоб тунель більше не просідав.

Конструкцію тунелю стабілізували / Фото з фейсбуку "Автостради"

Тепер потрібно дочекатися перенесення інженерних мереж, прокладених над тунелем, перш ніж копати котлован для демонтажу тунелю.

Тим часом компанія почала бурити палі, поверх яких встановлять розвантажувальну плиту для мінімізації навантаження над тунелем. На ній працюватиме важка техніка, зокрема, бурова установка.

За словами Шкіля, компанія працює в цілодобовому режимі.

. З 8 грудня 2023 року на терміновий ремонт закрили тунель київського метрополітену на південному заході міста. Через це 6 станцій метро: "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – працюють лише у човниковому режимі. Тунель між "Деміївською" та "Либідською" – закритий.