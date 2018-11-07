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      Максим Єфімов

      Ремонт доріг як елемент повернення Донбасу

      467
      Питання відновлення доріг Донбасу життєво важливе для регіону
      Питання відновлення доріг Донбасу життєво важливе для регіону / Kk-auto.com.ua

      Відновлення доріг – головна умова, що дозволить залучити на Донбас інвестиції та загалом активізувати у регіоні бізнес.

      Дороги – кровоносні судини регіональної інфраструктури. Здоровий організм вимагає чистих судин. Так само успішні території потребують якісних шляхів. Однак наразі технічний стан більшості з них катастрофічний.

      Серед причин – нестача фінансування у попередні роки, близькість територій до лінії зіткнення та активні бойові дії 2014-2015 років. Сьогодні, коли Донбас є фактично прифронтовою територією, питання відновлення доріг – життєво важливе для регіону. Фактично воно більше, аніж просто шляхи сполучення. Це вже – питання національної безпеки та реінтеграційної політики.

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      Коштів у бюджеті не вистачає завжди. Та все ж окремі проекти не терплять зволікання. Водночас необхідно втілювати стратегію розвитку доріг Донбасу. Виділяю чотири маркери, які потребують першочергової уваги уряду.

      Як повернути Донбас через дороги

      Перший. Необхідно завершити капітальний ремонт траси М-03 "Київ-Харків-Довжанський". Торік на цей об'єкт виділили 2 мільярди гривень. Уже затверджено проекти ремонту на ділянках загальною протяжністю 31 км. З огляду на стратегічну важливість траси для країни, цей проект потрібно втілювати посиленими темпами.

      Другий. Існує гостра потреба відновити шляхи державного значення, які використовуються в об'їзд тимчасово окупованих територій. Наразі експлуатація цих доріг значно інтенсивніша, ніж до 2014-го. Вони не проектувалися для таких надмірних навантажень, і ступінь їх розбитості неприпустимий. Потрібні цільові державні інвестиції.

      Третій. Ключовий напрямок дорожньої карти Донбасу – покращення стану доріг на під'їздах до КПВВ. Це – стратегічні державні об'єкти, що вимагають належної уваги уряду. На Донеччині три основні контрольні пункти – "Мар`їнка", "Майорськ" та "Новотроїцьке". Щомісяця вони обслуговують більше 1 мільйон людей та близько 180 тисяч авто. Тож експлуатаційний стан цих шляхів напряму відображає ставлення держави до своїх громадян.

      І, нарешті, четвертий. В умовах децентралізації міста і селища області, наближені до лінії розмежування, особливо гостро потребують державної підтримки у питанні відновлення доріг. Регулярно спілкуюся з міськими головами і знаю, наскільки болючим є для них дорожнє питання. Субвенція місцевим бюджетам Донеччини на відновлення автодоріг і дорожнього господарства просто необхідна.

      Серед міст і районів області, що найбільше потребують цих адресних коштів – Краматорськ, Слов'янськ, Торецьк і Миколаївка, а також Слов'янський, Волноваський, Олександрівський, Мангушський та Нікольський райони. За підрахунками експертів, для вирішення найбільш гострих проблем цих територій необхідно збільшити видатки загального фонду на 1 мільярд гривень. Поки у міністерстві фінансів обраховують можливість виділення цих коштів. Сподіваюся, там зважатимуть на потреби громад прифронтового регіону.

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      Автор: Максим Єфімов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі Дороги війна
      Джерело: 24 Канал
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