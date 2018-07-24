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Ремонт національної магістралі Одеса – Рені вимагають зупинити

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Ремонт національної магістралі Одеса – Рені вимагають зупинити
Ремонт національної магістралі Одеса – Рені вимагають зупинити / Фото з вільних мереж

Припинити будівництво траси Одеса – Рені та взятися за дороги Арцизького і Саратського районів – з такою вимогою на мітинг перед Одеською обладміністрацією вийшли місцеві жителі, прихильники народного депутата, члена партії "Наш край" Антона Кіссе.

Раніше в Саратському районі на півдні Одеської області протестувальники перекрили автомобільну трасу Одеса – Рені.

Акція, влаштована прихильникам народного депутата, викликала негативні відгуки з боку глав районів Одеської області, які вважають, що подібні дії можуть привести до заморожування фінансування стратегічної траси міжнародного значення М15.

Зокрема, глава Савранської РДА Віталій Свічинський на своїй сторінці у Facebook написав:

"А у нас дороги ремонтують лише тим, у кого "мітинг" більший? Так не питання, можемо помірятися з Бессарабією. Вибачте, але ми три роки чекаємо, коли закінчать ремонт траси Одеса – Рені".

Глава Подільської РДА Руслан Пітак назвав акцію політичною:

"Я не можу зрозуміти, в чому обурення і навіщо перекривати дорогу? Адже з простими жителями Бессарабії я спілкуюся щодня і всі шалено задоволені, що до Ізмаїла можна доїхати за 3 години, а не за 6 годин, як раніше, по дорозі, як після бомбардування! Таких масштабних ремонтів не пам'ятають навіть старожили. І в чому винні водії та гості, що приїхали до нас з різних країн, які взяті в заручники на трасі Одеса – Рені в 40-градусну спеку? Може, відповідь криється в тому, хто ініціював і організував цей мітинг, в Антону Івановичу Кіссе?".

Глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко висловив обурення вимогами мітингувальників зупинити фінансування траси Одеса – Рені:

"Кілька слів з приводу сьогоднішнього "мітингу" жителів деяких районів Бессарабії перед ОДА!!! Особливе обурення сьогодні (думаю не тільки у мене) викликало висловлювання одного з учасників "мітингу", який заявив, що треба припинити ремонт траси М15 і відремонтувати дороги в Тарутинському або Арцизькому районах!!!

Закінчення ремонту траси Одеса – Рені, яка є міжнародною, чекають, як мінімум, 9 районів області. Це півмільйона жителів!!! Потрібно правильно розставляти пріоритети – відремонтувати магістральну трасу і потім вже займатися іншими дорогами. Це зрозуміло будь-якому першокласнику!"

В Арцизі теж назвали мітинг піар-акцією народного депутата.

"Зима близько" або скоро вибори", – написав на своїй сторінці у Facebook глава Арцизької РДА Сергій Парпуланський.

"Вперше в області розпочато такий масштабний ремонт доріг. Дорога Одеса – Рені, обіцяна Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, перетворюється з кожним днем. Більше 15 років наші дороги руйнувалися і не ремонтувалися. І за один-два роки їх не відновити. Дорога Сарата – Арциз – Тарутине дуже важлива для наших жителів дорога, як і Арциз –Болград або Татарбунари – Рассейка або інші знищені дороги нашої області і країни. Тоді перекриймо всі дороги?", – пише Сергій Парпуланський.

Позицію колег підтримали глави ще кількох районів Одеської області.

У свою чергу, губернатор Максим Степанов заявив, що ремонт доріг місцевого значення буде здійснюватися планово, після закінчення ремонту магістралі Одеса – Рені, та підкреслив, що напрямок Арциз – Сарата – Тарутине – один з пріоритетних, оскільки по ньому вже проведено тендер і розроблений проект.

Раніше Президент України Петро Порошенко анонсував завершення ремонту траси Одеса – Рені в 2018 році.

Про завершення ремонту траси Одеса – Рені в 2018 році заявив також прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

 

Теги: Новини України Новини Одеси Кіссе Антон Іванович протести Дороги Транспорт Новини політики
Джерело: 24 канал
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