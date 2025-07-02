Вже немає кого саджати, людей лякають смертною карою, – боєць з Білорусі про режим Лукашенка

Росія має значний вплив на Білорусь, підтримуючи незаконне перебування при владі Олександра Лукашенка. Білоруси, які невдоволені ситуацією в країні перебувають під постійною загрозою репресій, адже там це основний важіль тиску на населення.

Представник Білоруського добровольчого корпусу розповів 24 Каналу, що ситуація у Білорусі тільки погіршується. Репресії стають лише потужнішими, людей саджають у в'язниці.

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"Людей, які відсиділи свої терміни, знову повертають за ґрати, адже вже нема кого саджати. У Білорусі є ще найвища міра покарання – смертна кара. Держава цим користується, здійснюючи моральний тиск", – сказав він.

Яка ситуація у Білорусі

Представник Білоруського добровольчого корпусу зауважив, що всі, хто проти незаконної влади у Білорусі, знають про загрозу попасти під репресії.

Прибічники Олександра Лукашенка намагаються створити картинку, мовляв, у країні все добре, всі щасливі та живуть у безпеці.

Все це ширма, завжди так було і легше не стає – дуже погані економічні показники, дуже багато безробітних,

– підкреслив представник Білоруського добровольчого корпусу.

Він зауважив, що у Білорусі дуже багато людей за ґратами через неприйняття влади. Невідомо, коли вони вийдуть і чи вийдуть взагалі.

Як білоруси ставляться до війни в Україні

Військовий підкреслив, що більшість білорусів розуміють, що відбувається в Україні та не підтримують збройний напад Росії, але їм не можна про це говорити або висловлювати власну думку.

Все тому, що до тебе прийдуть і запитають, чому так. Не те, що навіть говорити не можна про підтримку України, але й переказувати гроші на ЗСУ. Тебе вичислять і буде кримінальна відповідальність та репресії,

– зауважив він.

Багато білорусів, які донатили, виїхали із країни, або вже в тюрмі.

Повалення режиму Лукашенка

Представник Білоруського добровольчого корпусу сказав, що ті, хто проти режиму Лукашенка, звісно, мають на меті повалити його, але зараз це не надто реалістично.

Я розумію, що поки не відбудеться розвалу Росії – Білорусь не буде ніколи вільною,

– висловився військовий.

Зараз багато російських військ в країні. Вони навчають білоруських силовиків воювати, тому, на його думку, не можна просто прийти зі зброєю та звільнити Білорусь. Для цього має відбутись розпад Росії.

Цікаво, в український полон потрапив білорус із позивним "Студент", який воював на боці Росії. Його кинули до Вовчанська, де він став свідком численних втрат серед окупантів. Згодом чоловіка змусили брати участь у штурмах у складі 82-го мотострілецького полку, використовуючи його як "гарматне м'ясо", а до полону він здався добровільно, намагаючись урятуватися від жорстокого поводження в російській армії.