Вже немає кого саджати, людей лякають смертною карою, – боєць з Білорусі про режим Лукашенка
- Білорусь перебуває під значним впливом Росії, яка підтримує режим Лукашенка, а ситуація з репресіями в країні погіршується.
- Більшість білорусів не підтримують війну в Україні, але бояться висловлювати свою думку через загрозу арештів.
- Представник Білоруського добровольчого корпусу вважає, що повалення режиму Лукашенка можливе лише після розпаду Росії.
Росія має значний вплив на Білорусь, підтримуючи незаконне перебування при владі Олександра Лукашенка. Білоруси, які невдоволені ситуацією в країні перебувають під постійною загрозою репресій, адже там це основний важіль тиску на населення.
Представник Білоруського добровольчого корпусу розповів 24 Каналу, що ситуація у Білорусі тільки погіршується. Репресії стають лише потужнішими, людей саджають у в'язниці.
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"Людей, які відсиділи свої терміни, знову повертають за ґрати, адже вже нема кого саджати. У Білорусі є ще найвища міра покарання – смертна кара. Держава цим користується, здійснюючи моральний тиск", – сказав він.
Яка ситуація у Білорусі
Представник Білоруського добровольчого корпусу зауважив, що всі, хто проти незаконної влади у Білорусі, знають про загрозу попасти під репресії.
Прибічники Олександра Лукашенка намагаються створити картинку, мовляв, у країні все добре, всі щасливі та живуть у безпеці.
Все це ширма, завжди так було і легше не стає – дуже погані економічні показники, дуже багато безробітних,
– підкреслив представник Білоруського добровольчого корпусу.
Він зауважив, що у Білорусі дуже багато людей за ґратами через неприйняття влади. Невідомо, коли вони вийдуть і чи вийдуть взагалі.
Як білоруси ставляться до війни в Україні
Військовий підкреслив, що більшість білорусів розуміють, що відбувається в Україні та не підтримують збройний напад Росії, але їм не можна про це говорити або висловлювати власну думку.
Все тому, що до тебе прийдуть і запитають, чому так. Не те, що навіть говорити не можна про підтримку України, але й переказувати гроші на ЗСУ. Тебе вичислять і буде кримінальна відповідальність та репресії,
– зауважив він.
Багато білорусів, які донатили, виїхали із країни, або вже в тюрмі.
Повалення режиму Лукашенка
Представник Білоруського добровольчого корпусу сказав, що ті, хто проти режиму Лукашенка, звісно, мають на меті повалити його, але зараз це не надто реалістично.
Я розумію, що поки не відбудеться розвалу Росії – Білорусь не буде ніколи вільною,
– висловився військовий.
Зараз багато російських військ в країні. Вони навчають білоруських силовиків воювати, тому, на його думку, не можна просто прийти зі зброєю та звільнити Білорусь. Для цього має відбутись розпад Росії.
Цікаво, в український полон потрапив білорус із позивним "Студент", який воював на боці Росії. Його кинули до Вовчанська, де він став свідком численних втрат серед окупантів. Згодом чоловіка змусили брати участь у штурмах у складі 82-го мотострілецького полку, використовуючи його як "гарматне м'ясо", а до полону він здався добровільно, намагаючись урятуватися від жорстокого поводження в російській армії.