Решение ПАСЕ – внешнеполитическая поражение Украины и капуталяция Европы перед Россией

Допуск РФ в ПАСЕ – первое внешнеполитическое поражение Украины после смены президента. Чего стоят теперь мирные инициативы на Донбассе, если ПАСЕ позволила прорвать блокаду ограничений ЕС, чтобы легализовать оккупацию Донбасса и Крыма?

Парламентская ассамблея Совета Европы предала европейские ценности и права, предала свои собственные заявления по ситуации в Украине, предала борьбу народа Украины за свободу и независимость, предала принципы безопасности стран Европы.

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Путин купил пучок европейских политиков за контракты по газу, за долю барышей в "Северном потоке". Украину в ПАСЕ разменяли за "бабло" для правящих в ПАСЕ стран. Сделка выгодная – ЕС не надо жертвовать своими интересами – достаточно пожертвовать Украиной.

А Украина не смогла переломить ситуацию. У Владимира Зеленского пока не выработана доктрина внешней и оборонной политики, нет системы управления, способной справиться с мощным российским аппаратом давления и лобирования, нет достаточного опыта и личной истории отношений с европейскими лидерами. И пока не ясно, когда это появится – вся власть вовлечена в выборы, а потом будет вовлечена в дележку портфелей, а потом, скорее всего, будет вовлечена в местные выборы. Когда уж тут воевать, когда заниматься дипломатией?

Да, это первое внешнеполитическое поражение новой команды во власти. Но надо сказать честно – мы все эти годы балансировали на краю, у нас не было и нет прагматичных отношений с ЕС и Америкой.

Россия продвигает свои интересы предлагая проекты экономического сотрудничества, Россия строит внешнюю политику на базе конкретных финансовых инвестиций на Западе, на базе допуска на свой рынок крупнейших западных инвесторов.

Всего этого Украина Западу не дает. Мы по-прежнему в позе просителей упрашиваем Запад защитить нас от РФ, надавить на РФ ради заключения мира, мы сами всему миру рассказываем какие слабые и беспомощные, и какая сильная Россия, и что мы не можем ей противостоять. Мы закрыты, мы слабы, а кто хочет дружить со слабаками?

За 5 лет государство не провело ни одной приватизационной сделки – ни одно из 3 тысяч государственных предприятий не передано частным инвесторам. Мы сидим без инвестиций, потому что на тощие и жидкие потоки оставшейся госсобственности олигархи и правящие партии сажают своих "смотрящих", потому что продажный парламент блокирует любую приватизацию и не дает голосов, потому что у нас для ведения любого бизнеса, связанного с государством, надо собирать сотни подписей, потому что у нас нельзя свободно выводить прибыль за рубеж, потому что мы показываем себя как зону риска, куда в любой момент безнаказанно ворвется российский оккупант и захватит любой бизнес.

Проблема не в ЕС и даже не в РФ – проблема прежде всего в нас.

Нашими главными лоббистами на Западе должны быть директора крупнейших международных корпораций, а не только правозащитники и геополитики. Нашими главными козырями должны быть совместные проекты, которые мы осуществляем вместе с глобальными игроками – и если мы зона риска, то работать с нами все равно должно быть выгодней, чем с соседями. Мы сами должны создать такие условия. Наша система обороны и безопасности должна представлять угрозу для РФ, и мы должны построить эффективную защиту от российской оккупации, чтобы весь мир на примере Донбасса видел – вторжение превратится для РФ в поток гробов.

Украина должна работать как успешное государство, мы должны проецировать успех.

А мы ведем себя как слабая и зависимая территория. РФ все 5 лет войны эксплуатирует наши титановые месторождения – а мы не делаем ничего, чтобы привлечь мировые гиганты типа американского "Дюпона". Россия держит нас на игле с поставками урана, газа, нефти... А что мы делаем, чтобы привлечь иностранных инвесторов в добычу и переработку? Россия по-прежнему влияет на наши власти через коррумпированные каналы влияния, и мы не в силах покамест построить самостоятельную систему управления.

Поражение в ПАСЕ – это первый тревожный сигнал – РФ будет продолжать наступление. Пока Украина упрашивает Путина прекратить огонь на Донбассе, РФ продолжает наступление на дипломатическом, информационном и экономическом фронте, РФ бросает десятки миллионов долларов на покупку телеканалов и создание благоприятного общественного мнения. Пока наши воины держат фронт на Донбассе, РФ наносит удары там, где мы их пока еще не можем остановить.

С нами никто не собирается мириться и дружить – под болтовню о мирном урегулировании враг продолжает войну и усиливает оккупационный режим, чтобы отрезать навсегда Крым и Донбасс. И пока наши правители сами себя успокаивают играми в "прекращение огня", враг на других фронтах войну не прекращает.

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