Байдужість командування вражає: через колосальні втрати росіяни масово ховають чужих рідних

Зведена російська окупаційна армія зазнає неймовірних втрат на Донбасі вже майже рік. При цьому всі морги, що розташовані як поблизу від фронту, так і в глибокому тилу, перетворилися на справжні промислові майданчики, де подекуди по частинах збирають тіла загиблих росіян та переправляють їх у Ростовську область.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, штати моргів на тимчасово підконтрольній Росії території Донеччини та Луганщини за 2022 рік розрослися щонайменше втричі. При цьому повноцінно впоратися із напливом трупів загарбників жодне з підприємств не здатне навіть попри роботу у режимі 24/7.

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Попри той факт, що російські війська, зеки та найманці групи "Вагнера", а також представники інших угруповань воліють не виносити з поля бою тіла своїх загиблих та поранених товаришів по зброї, морги Донбасу буквально вщент завалені горами "ваньок".

Завозять самоскидами та висипають просто перед будівлями

Неймовірне навантаження, яке призвело до переповнення взагалі всіх моргів у так званих "ДНР" та "ЛНР", сталося наприкінці грудня 2022 року та триває досі. Пов'язане воно зі стрімкою активізацією бойових дій на різних напрямках на Донеччині.

Оскільки російське командування вирішило продемонструвати Путіну свої успіхи, а із втратами загарбники взагалі не рахуються, навіть та частина тіл, яку вивезли з донбаських степів, виявилася здатною паралізувати роботу моргів.

Спочатку до спеціалізованих закладів привозили здебільшого тіла зеків та найманців групи "Вагнера", однак згодом їх припинили приймати в усіх моргах Донбасу, окрім як у Луганську.

Полеглих під Бахмутом та Соледаром, яких дивом повитягували з поля бою, складали у гори на землю, після чого завантажували екскаватором у кузови самоскидів. Вже потім "вантаж 200" розвозили по моргах найближчих міст Донеччини.

Однак підприємства почали виставляти власнику приватної армії рахунки за зберігання тіл. Мовляв, пільгові безкоштовні місця займають лише російські військові, яких також нема куди дівати, тому за збирання кожного набору рук, ніг та тулуба в одну труну група "Вагнера" має сплатити по 30 тисяч рублів.

Зрозуміло, що Пригожин від таких "зайвих" витрат одразу ж відмовився, а тіла почали возити виключно на Луганщину. Адже обласний морг цього регіону є фактично опорним та невимушено приймає всіх "постояльців".

Трохи згодом, на початку січня, до пригожинських опричників додалися ще й російські десантники та морпіхи, яких командування "спецоперацією" перекинуло на штурм Соледара, Кліщіївки та Бахмута, а також Вугледару. Четверта категорія загиблих на Донбасі складається з мобілізованих у різноманітні мотопіхотні підрозділи росіян, яких женуть у бій під Кремінною та Сватовим.

Рештки всіх цих ліквідованих окупантів зазвичай просто висипають перед моргами, після чого санітари подекуди намагаються ідентифікувати тіла. Втім, через величезний потік "клієнтів", а також вкрай поганий стан решток, зробити це можливо лише за допомогою ретельних досліджень чи аналізу ДНК. На це у судмедекспертів та працівників моргів зазвичай нема ані часу, ані бажання. Тому у випадку, якщо на тілі не знаходять ніяких розпізнавальних знаків, у труну кладуть будь-які нерозпізнані рештки та підписують рандомним прізвищем зі списку тих, кого привезли. У деяких випадках тулуб комплектують кінцівками за допомогою лопати.

Російські матері масово ховають чужих дітей

Після складання тіл у моргах Донбасу приблизно 30% трун відправляють до Ростова-на-Дону. Решту загиблих закопують на місцевих кладовищах.

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Вже у Ростові, який ще з 2014 року став перевалковим пунктом не тільки для забезпечення російських військ, але й центром прийому ліквідованих окупантів, місцеві фахівці проводять ідентифікацію та сортування загиблих для їх подальшого відправлення родичам. Втім, через великий потік тіл, тамтешні спеціалісти із першим пунктом взагалі не заморочуються.

Саме тому, за даними українських спецслужб, по всій Росії вкрай розповсюдженим явищем є поховання родинами не своїх батьків/чоловіків та синів. Оскільки навантаження на морги є занадто великим, а більшість із загиблих ховають у закритих трунах, військове командування та профільні служби логічно розсудили, що витрачати час, гроші та сили для ідентифікації кожного ліквідованого немає ніякого сенсу.

Тож лише за січень кількість скарг до посадовців російського міноборони щодо переплутування тіл загиблих збільшилася щонайменше на 40%. І це лише початок, оскільки тактика наступу на позиції ЗСУ піхотними хвилями з боку Москви надалі буде впроваджуватися на всіх рівнях.