Ресторан "Хлібний" у Києві вигнав бабусю, яка хотіла погрітися: у закладу інша версія подій

У Києві розгорівся скандал довкола ресторану "Хлібний", який нібито не пустив погрітися бабусю. Власник закладу назвав свою версію подій.

Деталі інциденту описала колишня заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва. Інста-блогерка пропрацювала на посаді заступника міністра всього 6 тижнів, після чого була звільнена.

Зверніть увагу На "Пташку" з "Азовсталі" накинулися через нагороду від Зеленського: чому це неправильно

З чого виник скандал довкола "Хлібного"

Сергєєва розповіла, що в Києві в одному з кафе мережі "Хлібний", яке знаходиться у Пасажі, намагалися вигнати бабусю, яка просила води і погрітися.

Відповідно до версії подій Сергєєвої, вона стала свідком того, як до кав'ярні зайшла охайно вдягнута літня жінка. До неї підійшла офіціантка і попросила звільнити приміщення.

Ми покликали офіціантку із питанням, що просить бабуся, а та із небажанням відповіла: "Не знаю, щось поїсти",

– написала вона в інстаграмі.

Інста-блогерка розповіла, що замовила бабусі чай, м'який сендвіч та ватрушки. За її словами, офіціантка принесла замовлення, але знову попросила стареньку покинути заклад.

"Ось ваша їжа і чай, але ви маєте піти із закладу", – цитує Сергєєва слова робітниці "Хлібного".

На питання чому жінку виганяють, офіціантка відповіла, що так сказала адміністраторка.

"Попросила, щоб мені покликали адміністратора, будемо розбиратися з "правилами закладу". Адміністраторка так і не підійшла", – написала колишня заступниця міністра.

Що відомо про бабусю

Анна Сергєєва дізналася, що жінку звати Рохля Євгенія Володимирівна, їй 85 років. Наразі бабуся проживає в Ічні, що на Чернігівщина. Має дві вищих освіти.

Жінка поховала чоловіка і сина, живе з собакою і котом у пошкодженому будинку без вікон та з дахом, що протікає. Води немає, опалення теж. Оселя постраждала ще під час вибухів складів у Ічні.

У бабусі Жені немає рідних. Вона розповіла, що купляє кефір раз на 2 дні й на цьому живе. За словами жінки, під час бойових дій загинули її кози, завдяки яким вона заробляла на хліб.

Вона кілька разів зверталась до місцевої влади за допомогою, але реакції не дочекалась. Тому приїхала шукати допомоги у Київ. Телефона баба Женя не має, однак дала Анні Сергєєвій адресу.

Яку версію подій озвучили у "Хлібному"

Співвласник мережі "Хлібний" Дмитро Заходякін прокоментували скандал з бабусею, яку вигнали з ресторану, інформує УНІАН. За його словами, жінку "системно годують і гріють", не вимагаючи грошей.

Він розповів, що бабуся нібито регулярно ходила в його заклади ще до війни й співробітники знають її.

Співвласник "Хлібного" розповів про скандальний візит бабусі 2 грудня. Літню жінку нібито нагодували і напоїли чаєм, що доводять відео, які знято в ресторані.

У роликах, за словами Заходякіна, показано, як до бабусі підходить офіціантка і запитує про замовлення. Після цього остання пішла готувати бутерброд і чай. А літня жінка тим часом підсіла до гостей і почала розповідати про свій розбомблений будинок і вбитих кіз.

Поки наші хлопці та дівчата готують цій бабусі їжу, гість – Анна, яка написала пост, — підходить до офіціанта і просить додати до бабусиного замовлення 3 ватрушки, за які вона заплатить,

– зазначив Заходякін.

Співвласник визнав, що з Анни не варто було брати гроші за хлібобулочні вироби та додав, що офіціанти не розібралися у ситуації.

Заходякін зазначив, що отримує відео від людей, які живуть в тому ж селищі, що і бабуся. "І виявляється, що у бабусі будинок цілий, і бабусю цю всі там знають", – заявив він.

Яка репутація у "Хлібного"