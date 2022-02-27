Ресторани KFC та McDonalds безкоштовно постачатимуть їжу військовим та цивільним

KFC відкрили свої кухні для приготування їжі для українських військових та лікарень. McDonalds також передає їжу місцевим радам на нагальні потреби.

Допомога від KFC

У мережі ресторанів швидкого харчування зазначили, що вчора, 26 лютого, вони відкрили свої кухні, для приготування їжі тим, кому це необхідно, а саме: для воєнних госпіталів, лікарень, територіальної оборони, воєнних, ітд.

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Зараз ми всі одна родина, яка допомагає один одному, без краплі сумніву,

– йдеться в повідомленні.

KFC також звернулося до ресторанного бізнесу, всієї України, також приєднатися, відкрити свої кухні, щоб готувати та доставляти їжу тим, хто зараз цього дуже потребує. За інформацією, яку має KFC, дуже багато хлопців та дівчат, зараз голодні за межами міст. Їм потрібна допомога.

"Ми – за мир! Ми за людяність! Долучайтесь, разом ми зможемо ВСЕ", – резюмували у KFC.

Допомога від McDonalds

У МакДональдз Україна зазначили, що активно підтримують українців. Хоч ресторани закриті з міркувань безпеки, але надають місцевим радам їжу з ресторанів, де станом на зараз безпечно (наскільки це можливо) перебувати працівникам. Представники місцевих влад забирають продукцію і розподіляють туди, де її потребують найбільше.

Передаємо продукти, які не потребують приготування: булки, донати, десерти, сир, молоко, воду, соки, помідори, скибки яблук, а також яйця, стакани, вилки, ложки, мішалки,

– зазначили в ресторані.

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