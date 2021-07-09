У ресторані на Львівщині отруїлись 24 людини: медики встановили причину

Після святкування у ресторані "Панський книш" 24 людини потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією. Лабораторне дослідження встановило причину масового отруєння.

Наразі 21 постраждалий лікується у медзакладі, а троє – амбулаторно. Фахівці поки не встановили, яким саме продуктом отруїлись відвідувачі ресторану.

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Причиною отруєння стала сальмонела

Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що станом на 8 липня зареєстрували 24 хворих, які отруїлись після святкування в ресторані "Панський книш" у Куликові. Серед постраждалих є 8 дітей. 21 пацієнт перебуває у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Усі вони мають позитивну динаміку. Ще троє гостей ресторану лікуються вдома.

8 липня в біоматеріалі однієї хворої виділено сальмонелу (Salmonella enteritidis). Матеріал від решти хворих ще в роботі. Який саме продукт став фактором інфікування, поки що не встановлено. Епідрозслідування триває,

– зазначила Іванченко-Тімко.

У коментарі ZAXID.NET лікарка зазначила, що, попри отримання результату аналізів лише однієї пацієнтки, точно можна сказати, що усіх постраждалих у лікарняне ліжко вклав сальмонельоз.

"В біоматеріалі однієї хворої, найважчої, яку госпіталізували першою, виділено сальмонелу. Матеріали інших хворих ще в роботі, але вже точно можна говорити, що це сальмонельоз, бо всі харчувалися в одному закладі й у всіх однакова клініка", – пояснила Іванченко-Тімко.

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Під час перевірки ресторану виявили низку порушень

За словами Іванченко-Тімко, на момент епідрозслідування готових страв у ресторані вже не було. Однак дехто з відвідувачів взяв деякі страви зі святкування додому. У людей взяли на дослідження зразки, проте вони наразі перебувають у роботі.

Заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина розповіла, що під час перевірки "Панського книша" виявили низку суттєвих порушень. Головний ветінспектор 8 липня виніс рішення про закриття ресторану на 10 днів.

"Під час перевірки були виявлені продукти без документів (м'ясо свинини, курятина й овочі), виявлено порушення технології приготування страв, відсутнє маркування (на виробничих столах, дошках, ножах), персонал не пройшов гігієнічне навчання, нема умивальників для миття рук персоналу, відсутні умови для обробки яєць, у холодильниках відсутні термометри тощо", – зазначила Улашина.

Вона додала, що 4 липня у ресторані провели 7 банкетів, на яких були присутні 108 гостей. Зараз фахівці намагаються визначити страву, якою отруїлися відвідувачі ресторану.