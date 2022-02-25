Ресторани на Закарпатті масово починають безкоштовно годувати переселенців

Ресторани та інші заклади громадського харчування по всій території Закарпатській області заявляють про готовність безкоштовно годувати вимушено переміщених осіб.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита наголосив, що в області діляться всім, що мають.

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"Ми показуємо справжній приклад єдності! Це наш фронт!", – написав він.

До слова, Закарпатська обласна військова адміністрація разом із Львівською ОВА запустили чатбот "Прихисти українців" для підтримки громадян, які були змушені евакуюватись із місць ведення бойових дій.

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Текст публікації Закарпатської ОДА:

Ресторани та інші заклади громадського харчування по всій Закарпатській області один за одним висловлюють готовність безкоштовно годувати вимушено переміщених осіб. "Ми ділимося усім, що маємо, і показуємо справжній приклад єдності! Це наш фронт!" — наголосив Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА.