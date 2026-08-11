СБУ та НПУ затримали у Дніпрі та Житомирі агентів Росії, які активували Starlink для окупантів

Українські правоохоронці ліквідували дві масштабні схеми нелегальної реєстрації супутникових терміналів Starlink для потреб російської армії. У Дніпрі та Житомирі затримано трьох ворожих агентів, які за гроші верифікували системи зв'язку на підставних осіб.

Надалі ці термінали використовувалися окупантами для координації бойових дій та коригування ракетних ударів по території України. Про це пишуть Служба безпеки України та Національна поліція України.

Як працювала схема зі реєстрацією Starlink для росіян у Житомирі та Дніпрі?

Розслідування встановило, що російські спецслужби цілеспрямовано шукали виконавців через телеграм-канали, орієнтуючись на соціально незахищених громадян та осіб із наркотичною залежністю. За кожну успішну реєстрацію термінала куратори обіцяли від 50 доларів, а також пропонували додаткові бонуси за залучення нових учасників.

У Дніпрі контррозвідка Служби безпеки України викрила жінку, яка виконувала завдання ворога, щоб отримати гроші на придбання наркотиків. Спочатку фігурантка оформила один термінал на власне ім'я, після чого почала залучати до злочинної схеми своїх знайомих, які також шукали кошти на чергову "дозу".

Паралельно у Житомирі кіберфахівці СБУ затримали 25-річну місцеву безробітну та її 29-річного приятеля. Жінка зареєструвала першу станцію на себе, а згодом разом зі спільником налагодила "серійну" активацію обладнання у поштових відділеннях. Зловмисники знаходили підставних осіб, які за певний "відсоток" надавали свої паспортні дані для верифікації. Загалом правоохоронці встановили понад десяток жителів Житомира, які здійснили реєстрацію без фактичного отримання техніки.

У Дніпрі та Житомирі затримали ворожих агентів / Фото СБУ

Вербувальники переконували потенційних виконавців, що їхні дії нібито потрібні лише для внесення обладнання до так званого "білого списку" задля стабільної роботи. Проте насправді дані про активовані пристрої передавалися російським військовим. Ворог застосовував ці системи для забезпечення своїх підрозділів інтернетом, координації бойових дій та коригування артилерійських і ракетних ударів по території України, що створювало перешкоди для роботи Сил оборони.

3 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими СБУ та за силової підтримки спецпризначенців КОРД і роти поліції особливого призначення провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони та банківські картки. Наразі Служба безпеки повністю заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Starlink.

Правоохоронці накрили схему із реєстрацією Starlink для росіян / Фото Національної поліцїі України

Яке покарання загрожує затриманим?

Трьом затриманим агентам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та пособництво державі-агресору. Суд уже обрав двом організаторам житомирської схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування у справі триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всіх учасників злочинної схеми та перевіряти причетність інших осіб до співпраці зі спецслужбами противника.

Нагадаємо, раніше СБУ на гарячому спіймала агента російського ГРУ в Одесі. Чоловік збирав інформацію про місця зосередження особового складу, техніки, радіолокаційних станцій та позицій зенітно-ракетних комплексів.