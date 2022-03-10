Ресурси "другої" армії світу закінчилися після другого тижня війни проти України

Все частіше бачу серед трофейної російської техніки зразки другого сорту. Все менше ЗСУ потрапляють до рук Т-72Б3 і Т-80БВМ, не кажучи вже про Т-90А, а починають з'являтися раритетні Т-72Б і навіть Т-72А.

БТР-82А – вже не такий частий трофей, а все більше трапляються БТР-80. Складається враження, що окупаційних військ закінчився розрахований на вторгнення запас БМД-2.

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Техніка не першої свіжості

Вочевидь, що розрахований перший ривок потенціал найбільш боєздатних і сучасних, наскільки це застосовне до ЗС РФ, технічно підрозділів – закінчився. Зараз у бойових діях все більше залучають резерв, м'яко кажучи, не першої свіжості та не кращої технічної справності.

Один тільки той факт, що в бій посилають, танки без динамічного захисту, абсолютно "голі", говорить уже не так про те, що російському командуванню начхати на життя своїх військовослужбовців, це і так відомо, а про те, що інших танків у них зараз у наявності немає.

Росія у відчаю

Зараз до кордонів з Україною стягуються додаткові сили та засоби збройних сил Росії, серед яких є й нові зразки озброєнь, але їх в ешелонах та колонах значно менше, ніж у першій хвилі.

Росія вичерпала свій передовий ресурс нової техніки і тепер їй доведеться стягувати резерви з усієї країни, а також воювати тим, що їй дісталося у спадок від СРСР.

Ресурси "другої" армії світу закінчилися другого тижня війни проти України.

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