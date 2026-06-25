Несподіване рішення: чи змінить Україна ставлення до Лукашенка після відключення ретрансляторів

Президент Володимир Зеленський дав тиждень Олександру Лукашенку, аби в Білорусі вимкнули ретранслятори, які допомагали російським дронам атакувати Україну. Несподівано, але ці апарати припинили свою роботу.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що все це варто розглядати в дещо ширшому контексті. Зараз Лукашенко намагається балансувати між Заходом та Росією. Фактично він перебуває у "величезному шпагаті".

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Чому Лукашенко погодився на вимоги України?

За словами Ступака, упродовж року Лукашенко вибудовує доволі непогані стосунки з американською адміністрацією. Як наслідок, там зняли санкції з низки великих місцевих компаній, серед яких – "Белавіа" та "Білоруськалій".

При цьому близько двох третин білоруської економіки фактично перебуває в руках Росії. Тому Лукашенко змушений підтримувати відносини з РФ.

Як на мене, зараз Лукашенко обрав позицію бути більш нейтральним з тенденцією рухатися в бік США. Він розуміє, що Росія фізично поруч. На неї треба зважати, бо там значно більша економіка, величезна армія. Білорусь – компактна країна, але там розуміють, що майбутнє – це країни Заходу. Там ринки збуту, там гроші, там кредити,

– зазначив Ступак.

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При цьому Білорусь не експортує свої калійні добрива до Росії. Там є свої виробники, тому білоруська продукція не сильно потрібна. Відповідно там зацікавлені в налагодженні відносин та експорті добрив через ті ж самі країни Заходу.

Лукашенко обрав раціональну позицію. Але це не знімає з нього відповідальності за агресію 2022 року. Він надав територію своєї країни для збройної агресії. Тому він є співагресором та воєнним злочинцем,

– наголосив Ступак.

Додамо, Володимир Зеленський підтвердив, що ретранслятори, які перебували на території Білорусі, більше не працюють. Поки невідомо, чи їх демонтували. Однак апарати припинили свою роботу. За допомогою них російські дрони користувалися кращим зв'язком, що допомагало обходити системи РЕБ. Також ворогу було легше коригувати політ та наводитися на цілі в Україні.