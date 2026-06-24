Ретранслятори, що коригували удари по Україні, припинили роботу у Білорусі, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів важливу новину щодо ретрансляторів у Білорусі, якими активно користувалася російська армія. Глава держави зазначив, що ці апарати припинили свою роботу.

Про це президент України сказав у відповіді журналістам.

Цікаво Хитра гра: як Лукашенко намагається не посваритись із Путіним і не спровокувати Україну

Що відомо про роботу ретрансляторів у Білорусі?

Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі більше не працюють, станом на 22 червня. Про це йому доповіли головнокомандувач ЗСУ та українська розвідка.

За словами президента, наразі невідомо, чи були ці системи демонтовані.

Чи демонтували їх, чи ні, я поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, я дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді,

– сказав глава держави.