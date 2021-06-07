Апельсини та родзинки: рецепт незвичного вина з кульбаб від вінницької сім'ї виноробів

Вінницька сім'я Сивак готує вино із кульбаб. Про користь квітки дізнались з інтернету та взялись експериментувати. Рецепт вдосконалили.
Вино із кульбаб у родині Сивак готують не так давно – другий рік поспіль. Процес приготування напою розпочинають із збору квітів.
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Секрети приготування
Аби напій не гірчив, потрібно ретельно перебрати цвіт, аби не потрапила зелень.
Головне, аби кілька днів перед збиранням не було дощу,
– зауважив Віталій Сивак.
Рецепт взяли в інтернеті та вдосконалили.
• Рецепт кульбабового вина
Один літр заготовлених пелюсток засипають кілограмом цукру та залишають настоятись впродовж 4 днів. Для смаку додають:
- апельсини;
- лимони;
- цукор;
- родзинки.
Після цього потрібно все залити водою та накрити бутель – вино має бродити до 2 місяців.
Раніше ми робили варення з кульбаб, але треба було щось новіше, тому придумали вино,
– наголосив Сивак.
З чим найкраще смакує вино
Куштують вино в родині на новорічні свята. Саме до того часу напій дозріває. Смакує воно найкраще із сиром та фруктами. Винороби запевнили, що смак вина із кульбаби не сплутати ні з чим.
Вино із кульбаб – самодостатнє. Воно янтарного кольору. Ми додавали менше цукру – тоді виходить справжнє сухе Martini, але кульбаба там відчувається,
– розповіла Вікторія Сивак.
Дієтологи підтвердили користь кульбаби
Найкорисніше її їсти у сирому вигляді, адже рослина від кореня до квіток є їстівною та багатою на мікроелементи.
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"Ви просто можете взяти квітку, з'їсти в сирому вигляді – це нам дасть очищення печінки, жовчного, покращить зір та імунітет. Це панацея практично від усього", – підсумувала дієтологиня Галина Бурковська.
Напої із кульбаби теж корисні, але в тому разі, якщо в ньому не багато цукру, а лише натуральні інгредієнти: родзинки, лимон та апельсин.