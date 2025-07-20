"Не встигла сидр відкоркувати, а вже нокаут": українці жартують про бій Усика та Дюбуа
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у реваншевому бою на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, викликавши меми в мережі через швидкість перемоги.
- Фраза Усика "Don't Push The Horses" стала мемом, а логотип DTEK на його шортах також привернув увагу українців, викликавши жарти про "вимкнення світла" Дюбуа.
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у реваншевому бою на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. У мережі відреагували на цю швидку перемогу мемами.
Найбільше українців здивувала швидкість перемоги Олександра Усика. Про найцікавіша меми на жарти на тему перемоги Усика розповідає 24 Канал.
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Як у мережі відреагували мемами на перемогу Усика?
Нагадаємо, Усик переміг у реваншному бою Дюбуа нокаутом. Бій відбувався на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Усик блискуче завершив бій: спершу відправив Дюбуа в нокдаун, а вже за кілька секунд "Динаміт" вдруге опинився на настилі рингу. Рефері зупинив поєдинок.
Мемом стала фраза Усика перед боєм: "Don't Push The Horses". Це переклад на англійську мову фрази "не женіть коней". Українця не зовсім зрозуміли іноземці, бо в англійській мові немає такого вислову.
Фраза "Don't Push The Horses" стала мемом
Привернув увагу українців також логотип DTEK на шортах Усика. З цього приводу жартують, що Усик фактично "вимкнув світло" Дюбуа.
Неабияк здивувала українців і швидкість перемоги Усика. Глядачі жартують, що не встигли приготувати собі смаколиків, як бій вже скінчився.
Жарти після перемоги Усика
Меми щодо бою Усика та Дюбуа у TikTok: дивіться відео