"Не встигла сидр відкоркувати, а вже нокаут": українці жартують про бій Усика та Дюбуа

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у реваншевому бою на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. У мережі відреагували на цю швидку перемогу мемами.

Найбільше українців здивувала швидкість перемоги Олександра Усика. Про найцікавіша меми на жарти на тему перемоги Усика розповідає 24 Канал.

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Як у мережі відреагували мемами на перемогу Усика?

Нагадаємо, Усик переміг у реваншному бою Дюбуа нокаутом. Бій відбувався на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Усик блискуче завершив бій: спершу відправив Дюбуа в нокдаун, а вже за кілька секунд "Динаміт" вдруге опинився на настилі рингу. Рефері зупинив поєдинок.

Мемом стала фраза Усика перед боєм: "Don't Push The Horses". Це переклад на англійську мову фрази "не женіть коней". Українця не зовсім зрозуміли іноземці, бо в англійській мові немає такого вислову.

Фраза "Don't Push The Horses" стала мемом

Привернув увагу українців також логотип DTEK на шортах Усика. З цього приводу жартують, що Усик фактично "вимкнув світло" Дюбуа.

Неабияк здивувала українців і швидкість перемоги Усика. Глядачі жартують, що не встигли приготувати собі смаколиків, як бій вже скінчився.

Жарти після перемоги Усика

Меми щодо бою Усика та Дюбуа у TikTok: дивіться відео