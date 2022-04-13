Реванш і заздрість, – мер Маріуполя Бойченко пояснив, чому росіяни знищують місто

Російські окупанти вже понад місяць знищують місто-герой Маріуполь. Вадим Бойченко, мер Маріуполя, пояснив дії ворога реваншистськими настроями та заздрістю.

Бойченко: Це реванш за нескореність

Російські військові намагалися захопити Маріуполь у 2014 році, однак зазнали невдачі. Мер міста Вадим Бойченко під час брифінгу сказав, що окупанти руйнують Маріуполь, оскільки хочуть взяти реванш, повідомляє 24 канал.

До речі У Маріуполі досі живуть понад 100 тисяч людей, – мер міста Бойченко

Це реванш за нескореність міста у 2014 – 2015 роках, коли нам пропонували так званий "руский мір",

– заявив він.

Він зазначив, що місто не скорилося росіянам і протягом 8 років розвивалося. За словами Бойченка, Маріуполь став європейським містом майбутнього та мрії.

"Ми будували нові дороги, придбали новий сучасний транспорт, розбудували інфраструктуру: лікарні, школи, садочки", – сказав міський голова.

Паралельно в окупованому росіянами Донецьку, як заявив Бойченко, нічого не змінювалося. Через це російські окупанти зараз і знищують Маріуполь, щоб ніхто не побачив, як він переродився.

Водночас у Донецьку жодної зміни за цей час не відбулось. Тому це заздрість. Вони знищили місто, щоб ніхто не побачив, як воно переродилося і стало європейським містом майбутнього,

– переконаний Бойченко.

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