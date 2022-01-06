Революція в Казахстані остаточно добиває "совок"

Життя мене зводило та зводить з людьми з Казахстану, і більшість з тих, кого я знаю, і кого я зустрічав під час подорожей цією країною, є надзвичайно, я б сказав, "цілеспрямованими" людьми. По школі доньки я навіть знаю досить відомих опозиціонерів з цієї країни, які зараз живуть в Італії. Тому все-таки, наважуся озвучити свою точку зору на події.

Кінець "совка"

Я думаю, що це остаточний розвал "совка" в принципі.

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В Грузії це сталося в 2003 році, в Україні це почало відбуватися в 2004 році, в Білорусі – в 2020 році і тепер Казахстан.

Я не думаю, що більшість казахстанців хоче цієї революції і її підтримує. Але більшість не робить революцій.

Мені смішно, що стало причиною революції в Казахстані, але згадаймо як стався переворот 1917 року і як, абсолютно випадково, маргінали більшовики врешті 70 років панували над величезною територією.

Чи придушать революцію?

Тут я не так впевнений, як в випадку Білорусі. Саме тому, що я знаю казахстанців, як досить рішучих людей, а країна є величезною. Але я думаю, що шанси на придушення відсотків 95, бо не так вже багато людей це підтримує.

Але це не змінює факту розвалу "совка" – бо в головах людей вже ніколи не буде тієї картини світу. І тут хворий на голову дід Путін виглядає справжнім клоуном, бо він пробує зліпити щось, що було недієздатним вже 100 років тому!

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Відключення Інтернету під час протестів – це дуже смішно. Це тільки погіршує ситуацію для влади, бо диванні протестувальники вимушені виходити на вулицю – дома немає чого робити, а цікаво ж що відбувається

Революція в Казахстані трошки зменшує шанси російського вторгнення в Україну, або віддаляє його.

Якщо придушать, то формально чи неформально Казахстан перейде під контроль диктатора Московії, але це точно буде для нього новий страшний головний біль.

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