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Революційна технологія GPU Turbo для смартфонів Huawei вже доступна в Україні

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Технологія GPU Turbo для смартфонів Huawei вже в Україні
Технологія GPU Turbo для смартфонів Huawei вже в Україні / .smartweb.de

Наприкінці травня компанія розповіла про свою "революційну технологію" GPU Turbo, що має істотно збільшити продуктивність смартфонів. Тепер ця технологія доступна і для українських користувачів.

Про це йдеться на сторінці Huawei Mobile у Facebook.

Технологія GPU Turbo буде доступна для користувачів смартфонів Huawei P20.

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"Зустрічайте технологію GPU Turbo на Huawei P20. Тепер ніщо не завадить насолоджуватися графічно складними іграми та улюбленими додатками", – повідомили у спільноті у Facebook.

Як відомо, Huawei P20 отримав 5,8-дюймовий безрамковий дисплей з вирізом вгорі екрану. Однією з найбільших переваг смартфона є камера. Вона складається з двох датчиків, один з яких має роздільну здатність 12 Мп (кольоровий), а інший – 20 Мп (чорно-білий). Також пристрій підтримує функцію Light Fusion для зйомки в умовах недостатньої освітленості. Смартфон оснащений сенсором ІК-RGB, а також лазерною системою автоматичного фокусування.

"З коробки" на новинку буде встановлений ​​Android 8.1 Oreo з підтримкою моментальних оновлень Project Treble. На Huawei P20 стоїть батарея місткістю 3400 мАг.

Що таке технологія GPU Turbo? Вона має оптимізувати обробку графіки реструктуризацією процесу на системному рівні. Тобто смартфон, оснащений GPU Turbo, може працювати з графічно складними іграми і додатками. При цьому ефективність обробки графіки підвищується на 60%, а споживання енергії процесором знижується до 30%.

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Теги: Техно Huawei Смартфони
Джерело: 24 Канал
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