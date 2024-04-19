Рейд у Бєлгород: бійці РДК розповіли про бої з ФСБ, другий фронт та сепаратизм

У березні бійці РДК втретє перетнули російсько-український кордон та зайшли у Бєлгородську область. Цього разу вони мали більше техніки та атакували відразу з кількох напрямків.

У новому відео проєкту "Український Свідок" — бійці "Російського добровольчого корпуса": "Лакі", Павло із позивним "Могила" та Вова із позивним "Кардинал". Вони розповіли, як РДК просувається вглиб російської території, для чого вони це роблять і чи змусять Путіна відкрити другий фронт.

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Рейд у Бєлгородську область

Російські добровольці поділилися деталями нового рейду на російську територію, зокрема у Білгородську область. Як розповів боєці з позивним "Могила", вони вирішили повторити те, що зробили рік тому. Однак цього разу вони діяли більш машстабно.

Як зазначив доброволець, вони атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків.

Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко. Вже зараз за Бєлгородом стоїть 30 одиниць важкої техніки та близько 4000 одиниць особового складу. Наскільки я знаю, їх пригнали з Луганщини,

– сказав "Могила".

Він розповідає, що під час рейду росіяни застосовували проти них переважно КАБи та артилерію. Водночас росіянам було байдуже на власні села – ту ж Козинку вони просто зрівняли із землею.

Військовий зазначає, що попри головну мету РДК – відкриття постійного фронту в глибині Росії, з’явитись він може, де завгодно.

Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт: у Калінінграді, в Курській області, у Придністров’ї,

– пояснив боєць.

"Могила" зазначає, що наразі транзит через країні Балтії заборонено, а ціни на авіаквитки просто злетіли.

Жителі Калінінградської області поступово сепаруються від військової істерії, яка охопила Росію. Те, що відбувається на "великій землі", стосується їх все менше і менше,

– каже військовий.