У поліції прокоментували рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Після завершення виступу гурту "Океан Ельзи", що відбувся у столичному Палаці Спорту 11 жовтня, у відвідувачів концерту співробітники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією перевіряли військово-облікові документи.

У поліції уже відреагували на скандал. Зокрема, у коментарі Суспільному там кажуть, що правоохоронці здійснювали забезпечення правопорядку та реагування.

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Водночас напередодні голова Національної поліції Іван Вигівський розповів для "Інтерфакс-Україна", що поліцейські спільно із представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але повістки – не вручають.

Він зазначив, що поліція як і раніше виконує свої повноваження, закріплені за нею в частині 3 статті 38 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині доставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП за зверненням самого ТЦК.

Довідково. Після набуття чинності оновленого законодавства про мобілізацію поліцейські мають право вимагати від військовозобов'язаних чоловіків військово-обліковий документ і документ, що посвідчує особу. Крім того, правоохоронці можуть перевірити, чи оновив військовозобов'язаний свої дані у ТЦК. А якщо у процесі перевірки з'ясується, що військовозобов'язаний перебуває у розшуку ТЦК, вони уповноважені затримати й доставити чоловіка до військкомату.

До слова, після перевірок ТЦК та СП після концерту "Океану Ельзи" в Києві, у мережі почали масово продавати квитки на наступні виступи гурту. Зокрема, на сайті OLX уже можна знайти відповідні оголошення.