Українець, затриманий агентами Міграційної служби США, уже 6 тижнів перебуває під вартою

39-річний одесит Дмитро Кулик був затриманий Міграціною службою США у Міннесоті у січні 2026 року. Наразі готується клопотання про визнання його затримання незаконним.

Про таке під час інтерв'ю для Суспільного розповіла адвокатка Дмитра Кулика Юлія Бікбова, яка й подала до суду відповідну петицію.

Що відомо про затримання українця у США?

Дмитро Кулик, родом з Чорноморська на Одещині, разом із дружиною та 5-річною донькою переїхав до США наприкінці 2023 року. У країні, де чоловік знайшов притулов, він працював водієм доставки.

Агенти ICE зупинили його 1 січня 2026 року на парковці Walmart у Міннеаполісі, попросили документи, після чого силоміць витягли з машини та затримали, хоча на той момент не знали його статусу.

Зазначимо, що до США чоловік прибув легально за програмою Uniting for Ukraine, він не має кримінального минулого й жодних арештів.

При цьому сім'я Кулика виконувала всі вимоги, зокрема у 2025 році вчасно подала документи на re-parole та сплатила понад 2000 доларів зборів. Дружині та дитині статус продовжено на початку лютого (після тиску конгресменів і сенаторів), але Куликові відмовили саме через відкриття депортаційної справи.

У разі звільнення захист планує звернутися до імміграційного суду з клопотанням про призупинення депортаційної процедури та повторне подання на продовження гуманітарного паролю (re-parole).

Це буде перша така справа, цього ніхто не робить. Це буде унікально і небезпечно,

– сказала адвокатка.

За словами Бікбової, існує загроза, що ICE може знову арештувати Кулика й відновити процес.

Адвокатка підкреслює системну проблему, адже одна державна структура закликає українців подавати на продовження та платити збори, натомість інша затримує їх під час розгляду заявок.

Подібні арешти тривають понад рік, переважно стосуються чоловіків. За її даними, вже понад 150 українців депортовано зі США.

