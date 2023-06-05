У Кремлі досі не знають, як реагувати на рейди бійців опору на Бєлгородщині: аналіз ISW

У Бєлгородській області тривають рейди бійців опору. Однак російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на це.

Міноборони Росії і губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков не координують свої відповіді на рейди. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

До теми У російському інформпросторі "тривожно" через рейди РДК і війну з Україною, – ISW

У Кремлі не знають, як реагувати на рейди на Бєлгородщині

Російські офіційні особи неоднозначно відреагували на обмежені рейди на російську територію, намагаючись заспокоїти зростаюче занепокоєння росіян щодо війни в Україні, одночасно підтримуючи поточні інформаційні операції, які мають на меті представити війну, як екзистенційну для Росії.

Відповіді росіян зосереджені насамперед на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво розробило ширшу політику щодо запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області Росії.

Обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики російського військового керівництва,

– зазначили в ISW.

Нагадаємо, що деякі блогери відреагували на останній рейд, критикуючи Гладкова за готовність вести переговори з РДК, а також російську владу за нестабільність інформування громадськості про ситуацію в Бєлгородській області.

Інший відомий блогер використав рейд у Бєлгородській області, щоб розкритикувати міноборони Росії за те, що воно не фінансує добровольчі формування Бєлгородської територіальної оборони та не вважає добровольців реальними учасниками бойових дій.

Рейди у Бєлгородській області: що відомо