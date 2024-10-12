Рейди тривають: у мережі повідомили про нові масові місця, які відвідали ТЦК

Після гучної "облави" ТЦК біля "Палацу спорту" у Києві, масові перевірки розпочалися й в торгівельних, розважальних та спортивних центрах в інших містах. У мережі публікують відео і кадри цих рейдів.

Зазначимо, що відповідно до законодавства, працівники ТЦК мають право перевіряти наявність відповідних документів у військовозобов'язаних громадян у публічних місцях.

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У Києві нові перевірки від ТЦК

Сьогодні співробітники військкоматів навідалися до низки ТЦ у столиці. Зокрема, вони побували у заміському комлексі Sobi Club під Києвом. Кадри звідти поширили у мережі.

ТЦК у клубі для відпочинку Sobi Club у Вишгороді / Фото соцмережі

Очевидці повідомляють про те, що ТЦК та поліція були також помічені у ТЦ "Проспект", "Європарк" та ще одному заміському комплексі "Shelest".

Масовий рейд в Одесі

Як пише "Думская", ТЦК розпочав рейди торговими центрами в Одесі. Причому у всіх районах міста. Канал закликає не забувати носити із собою документи, зокрема військовий квиток.

Робота ТЦК в Одесі / Фото соцмережі

У Львові теж активно працюють ТЦК

Зазначається, що працівники ТЦК завітали до спортклубів Sport Life у Сихові.

У Львівському обласному ТЦК попередили, що військові спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов’язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану.

Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність,

– нагадали у відомстві.

Також рейди ТЦК проводяться в інших містах.

Ухилянтів шукають у торгових центрах Хмельницького: дивіться відео

ТЦК біля торгового центру "Оазис" у Хмельницькому / Фото соцмережі

Перевірка документів у чоловіків в Буковелі: дивіться відео

Телеграм-канали у Кривому Розі повідомляють про "облаву" у ТЦ Terra Mall. Люди скаржаться, що, буцімто, багатіїв не чіпають.

Фото з мережі