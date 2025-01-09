Єдиний держреєстр юросіб відновив роботу після кібератаки Росії, – Мін'юст

Не так давно на держреєстри України було здійснено масштабну кібератаку. 9 січня вдалося відновити роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Мін'юст. Сервіси порталу ЄДР та деякі онлайн-послуги в Дії поступово повертаються до роботи.

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Що відомо про відновлення роботи ЄДР

В Мін'юсті повідомили, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відновив роботу після масштабної кібератаки з боку Росії.

Державне підприємство Національні інформаційні системи відновило роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку Росії,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що сервіси порталу ЄДР та решта онлайн-послуг в Дії будуть відновлені поступово. У Мін'юсті зазначили, що фахівці НАІС спільно з Кібердепартаментом СБУ, Кіберполіцією та Держспецзв'язку продовжують працювати над відновленням роботи реєстрів і посиленням їхнього захисту та докладають максимум зусиль, аби забезпечити безперебійну роботу державних послуг.

Нагадаємо, що 19 грудня 2024 року Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України. Тимчасово не працювали майже три десятки сервісів у застосунку Дія.