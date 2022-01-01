Реєстрація SIM-карти тепер тільки за паспортом: закон набув чинності

З 1 січня набирають чинності зміни до закону про електронні комунікації. Відповідно до них, українці повинні реєструвати SIM-карти, "прив'язуючи" їх до даних паспорта.

Документ передбачає, що користувач зобов'язаний ідентифікуватися у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

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Українці повинні реєструвати SIM-карти за паспортом

Закон надає перехідний період до 1 січня 2025 року. До того часу абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе, надавши паспортні дані.

Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг не надаватимуть послуги тим користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Після 2 місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортні дані, комунікаційні послуги припинять.

Для чого потрібні такі зміни

Автори документу вважають, що у такий спосіб можна буде підвищити захист абонентів операторів мобільного зв'язку в Україні. Зокрема, даних і персональної інформації українців. Це також має служити захистом від низки шахрайських схем, спрямованих на викрадення номера та банківських даних.

Водночас розробники закону стверджують, що такий захід буде лише формальністю. Оскільки більшість абонентів мобільного зв'язку вже прив'язали власні номери до себе, користуючись численними банківськими послугами.

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