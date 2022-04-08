Рейкова війна партизанів: на білоруській залізниці вже понад 80 диверсій

Білоруський народ вирішив протистояти російській агресії проти України. Вони паралізують залізничне сполучення – знищують залізничну інфраструктуру та блокують колії.

Така "рейкова війна" не дозволить Росії перекидати в Україну солдатів, зброю і техніку для продовження війни.

Зауважте Білорусь вже не потрібна для війни в Україні, – білоруський журналіст

Диктатор Лукашенко розпочав репресії проти "рейкових партизанів"

З початку таких дій громадян Білорусії на залізниці зафіксували понад 80 актів "тероризму та саботажу". Запевняють, що всі інциденти були схожі між собою.

У МВС Білорусі зазначили, що причиною цих нападів стало прагнення білоруського народу допомогти Україні в боротьбі з агресією Росії. Люди готові протистояти режиму Путіна та Лукашенка, попри те, що їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Так, Лукашенко, який підтримує кровожерливу Росію, розпочав репресії проти "рейкових партизанів". Впродовж декількох останніх тижнів було затримано десятки залізничників та підозрюваних у диверсіях.

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