Рейкова війна переросте у щось більше, – Мусієнко про опір білорусів проти росармії

В населення Білорусі активно погіршується рівень життя. Зокрема проти них вводять санкції.

Тому цілком ймовірно, що білоруси наважуться на якісь рішучі кроки. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Білоруси перекриватимуть бази та дороги

Він сподівається, що ще більше громадян Білорусі підтримуватимуть Україну.

Рейкова війна переросте у щось більше – у війну, коли перекриватимуть бази та дороги,

– наголосив Мусієнко.

За його словами, за таких умов не буде іншої можливості для білоруських військових, окрім піти і підтримати опозицію. Однак на це потрібен час.

Невдоволеність наростає

Більша частина білорусів, як зауважив експерт, невдоволена через дії російських військових. Вони їздять по Гомелю й інших населених пунктах у стані алкогольного сп'яніння та порушують правила дорожнього руху.

"Нормальні люди повинні розуміти, що у нас спільний ворог – путінська Росія, яка поводиться агресивно, здійснюючи зокрема і окупацію Білорусі", – додав Мусієнко.

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