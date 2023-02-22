Виправдовував Росію та співав про ворогів: колишній офіцер ЦРУ виступив на Радбезі ООН

У середу, 22 лютого, відбулось чергове засідання Радбезу ООН. На прохання Росії на ньому виступив колишній офіцер ЦРУ Реймонд Макговерн.

До слова, Росія скликала засідання Ради Безпеки, аби розслідувати вибухи на Північних потоках. А цього "експерта" залучили, щоб пояснити, чому НАТО – це зло і чому всі дії Росії є правильними.

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Варто зауважити, що Реймонд Макговерн, колишній аналітик ЦРУ та антивоєнний активіст, часто з'являється в кремлівських ЗМІ.

На засіданні він виступив із 15-хвилинною заявою, у якій виправдовував дії Росії. А наприкінці виступу сталось те, що модно зараз називати "крінжем". Спершу він постріляв із невидимого автомата під незрозумілі крики, а потім заспівав пісню.

Ми продовжуватимемо рухатися вперед, ми продовжуватимемо любити наших ворогів,

– заспівав Макговерн.

Після цього він закликав Раду "зробити все необхідне, щоб більше ніхто не вбивав дітей".

Уривок з виступу Макговерна: дивіться відео

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