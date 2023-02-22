Виправдовував Росію та співав про ворогів: колишній офіцер ЦРУ виступив на Радбезі ООН
Джерело:CNS
У середу, 22 лютого, відбулось чергове засідання Радбезу ООН. На прохання Росії на ньому виступив колишній офіцер ЦРУ Реймонд Макговерн.
До слова, Росія скликала засідання Ради Безпеки, аби розслідувати вибухи на Північних потоках. А цього "експерта" залучили, щоб пояснити, чому НАТО – це зло і чому всі дії Росії є правильними.
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Варто зауважити, що Реймонд Макговерн, колишній аналітик ЦРУ та антивоєнний активіст, часто з'являється в кремлівських ЗМІ.
На засіданні він виступив із 15-хвилинною заявою, у якій виправдовував дії Росії. А наприкінці виступу сталось те, що модно зараз називати "крінжем". Спершу він постріляв із невидимого автомата під незрозумілі крики, а потім заспівав пісню.
Ми продовжуватимемо рухатися вперед, ми продовжуватимемо любити наших ворогів,
– заспівав Макговерн.
Після цього він закликав Раду "зробити все необхідне, щоб більше ніхто не вбивав дітей".
Уривок з виступу Макговерна: дивіться відео
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- Роджер Вотерс виступив на засіданні Радбезу ООН, куди його запросила Росія. Артист заявив, що країну-агресорку нібито спровокували напасти на Україну.
- Музикант заявив, що виступає від імені "приблизно чотирьох мільярдів братів і сестер", назвав їх "більшістю між голосу".
- "Російське вторгнення в Україну не було неспровокованим, тому я також рішуче засуджую тих, хто це вторгнення спровокував", – заявив Вотерс.
- Хоча артист не зазначив, кого саме має на увазі, але натякнув, що країну-агресорку спровокували цинічно напасти на українські території та вже майже рік вбивати мирних людей, вчиняти терористичні акти проти населення.
- Сергій Кислиця не забарився з відповіддю. Він заявив, що Вотерс став "цеглиною в стіні російської дезінформації та пропаганди".