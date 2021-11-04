Рейтинг медіахолдингів України: 24 медіа входить до трійки лідерів

24 медіа – один із найкращих медіахолдингів України у жовтні. З показником у 7,8 мільйона унікальних користувачів нам вдалося потрапити у трійку лідерів діджитал медіа.

Очолює відповідний рейтинг медіахолдинг ​ukr.net – з 11,5 мільйонами унікальних відвідувачів, на другому місці перебуває "1+1 media" – у них 11,3 унікальних відвідувачів.

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Про це зокрема свідчать дані сервісу Gemius. Зазначимо, що мовиться про унікальних відвідувачів з урахування пересікання аудиторії сайтів одного холдингу.

Які медіа входять до холдингів, що у трійці лідерів:

​ukr.net – ukr.net, sinoptik.ua;

1+1 медіа – ТСН, УНІАН, 1 + 1, "Главред", "1+1 video", ТЕТ, Football hub, "Плюс плюс", "Телекритика", "2+2".

24 медіа – 24 канал, Футбол 24, "Радіо Люкс", "Без табу", Zaxid.net, Радіо MAXIMUM



Рейтинг діджитал медіахолдингів України / Інфографіка 24 каналу

Інші наші досягнення

У червні 2021 року 24 канал став одним із найпопулярніших медіа в Україні. Водночас наш портал став другим за відвідуваністю серед усіх інформаційних сайтів.

Вперше 24 канал визнали найрейтинговішим ЗМІ у країні в інтернеті ще у листопаді 2017 року. Відтоді нам неодноразово вдавалося повторювати цей успіх.

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