Гра в демократію: в ОП чітко пояснили, що означає ситуація з партією "Яблуко" в Росії

У Росії партія "Яблуко", яка давно не відіграє помітної ролі у федеральній політиці, спробувала побудувати кампанію на закликах припинити війну. Кремль традиційно допускає до виборів контрольовану "опозицію", щоб створювати видимість конкуренції, однак цього разу антивоєнна риторика викликала різку реакцію російської влади.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що ситуація з "Яблуком" показує реальний стан російського суспільства та межі дозволеної Кремлем "демократії". Різка реакція влади на гасла про мир багато говорить і про справжнє ставлення Кремля до можливого завершення війни.

Кремль не розрахував ефект "Яблука"

"Яблуко" важко назвати реальною опозицією до Кремля: партія давно залишається маргінальною на федеральному рівні, а Григорія Явлінського Подоляк не вважає радикальним противником Путіна.

Російська влада й раніше допускала до парламентських кампаній контрольовані політичні проєкти, які мали забирати частину протестного електорату й створювати для нього ілюзію вибору. Цього разу таку роль спробували віддати "Яблуку", дозволивши йому дистанціюватися від загальної риторики "все заради війни".

Вони хотіли показати на прикладі "Яблука", яке мало йти з концепцією "Ні війні, ми за мир", що це непопулярно в Росії, а навколо війни, навпаки, всі єднаються і мобілізуються,

– пояснив Подоляк.

Розрахунок, за його оцінкою, не спрацював. Партія, яка зазвичай отримувала на федеральних виборах близько 2 – 2,5%, після появи гасел про припинення війни почала швидко набирати підтримку. За наведеними Подоляком даними російських опитувань, приблизно за два тижні її рейтинг зріс до 9,5 – 10,5%.

Це викликало панічну, просто панічну реакцію, тому що вся російська пропаганда не відповідає дійсності,

– наголосив радник Офісу Президента.

Такий результат виявився небезпечним уже для самої технології контрольованої "опозиції". Кремль розраховував спрямувати невдоволення у безпечний для себе канал, але побачив, що навіть обмежена можливість висловитися за припинення війни здатна зібрати значно більшу підтримку, ніж очікувала російська влада.

Чого насправді боїться Кремль?

Зростання підтримки "Яблука" Подоляк пов'язує не з раптовою зміною ставлення росіян до самої війни, а з тим, що її наслідки дедалі більше відчуваються всередині Росії. За його оцінкою, значна частина суспільства сприймає агресію доти, доки вона залишається безкарною і не зачіпає особисто їх. Ставлення змінюється, коли війна приходить на російську територію, посилюється мобілізація, виникають перебої з паливом та інші проблеми.

Росіяни хочуть війни, коли можна зайти в будь-яку країну, безкарно там вбивати й грабувати, а самим дивитися на це по телевізору. Але коли війна йде не за сценарієм Путіна, переходить на територію Росії, стає страшно – такої війни вони вже не хочуть,

– пояснив Подоляк.

Висловити це невдоволення всередині країни практично ніде: незалежних медіа, впливових організацій чи реальних опозиційних партій немає. "Яблуко", яке Кремль спочатку міг розглядати як контрольований політичний проєкт, несподівано стало для частини виборців можливістю хоча б формально підтримати припинення війни.

Ми побачили три базові речі. Перше – в Росії немає виборів. Друге – концепція миру абсолютно неприйнятна для путінської вертикалі, вони не хочуть припиняти війну за будь-яких обставин. І третє – така істерична реакція показує, наскільки вони внутрішньо нестабільні,

– наголосив радник Офісу Президента.

Швидка реакція на зростання рейтингу "Яблука" показала межі дозволеної Кремлем гри в політичну конкуренцію. Поки результат можна контролювати, псевдоопозиція вписується в систему, але щойно вона починає збирати реальний протестний запит, влада намагається цей канал закрити.

Подоляк пояснив реакцію Кремля на Яблуко: дивіться відео