Подають Путіну сигнал: чому в Росії оголосили про значне падіння його рейтингу

Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування, які показали, що рейтинг довіри Володимиру Путіну впав до рекордно низької позначки з початку повномасштабного вторгнення. Лише 32,1% росіян, що були опитані, згадали очільника Кремля як людину, якій би вони довірили б розв'язання важливих

Водночас за результатами закритого опитування, де люди мали оцінити рівень довіри до конкретного політика, Путін отримав показник 77,5% голосів. Політолог та соціолог Ігор Ейдман у розмові з 24 Каналом пояснив, чому різні опитування демонструють суттєіц різницю щодо кількості росіян, які довіряють очільнику Кремля.

Дивіться також Мотивація Путіна заморозити війну в Україні може зрости через події в Ірані, – ЗМІ

Чому саме зараз оприлюднили низький рейтинг довіри Путіну?

Ейдман наголосив, що важливо не те, як загалом відповідали тих, кого опитували, а важливо, чому саме зараз були намальовані такі результати.

Є два варіанти, соціолога, як з'ясувати рейтинг чи то довіри, чи то ставлення людей до, наприклад, президента чи якогось політика:

закрите опитування, коли в анкетах заздалегідь вписане прізвищк, наприклад, Володимира Путіна, і людина має відповісти. Звичайно переважна більшість росіян відповість, що, звичайно довіряє;

відкрите опитування, і людина в анкеті має сама вписати прізвище політика, якому довіряє.

Тоді росіянин може не здогадатися, що потрібно позначити прізвище Путіна, інакше його не правильно зрозуміють. Тому результати опитувань дуже сильно відрізняються,

– підкреслив він.

Відповідно, коли дають анкету зі вже готовими і варіантами відповідей, тоді у Путіна з'являється рейтинг довіри майже 77,5%. А результати іншого варіанту анкети, на думку політолога, демонструють, набагато нижчий результат.

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) раніше також оприлюднював таке саме опитування з низькими рейтингами Путіна, і тоді йому прилетіло від адміністрації президента Путіна. ВЦВГД перестав показувати опитування, де людина мала сама вписати прізвище будь-якого політика, якому довіряє, а не підтвердити, що довіряє саме Путіну,

– зазначив він.

Ейдман відповів, чому зараз раптом з'явилися результати цього опитування, які показують збільшення кількості росіян, підтримують перемовини щодо закінчення війни в Україні.

Це відображає навіть не стільки суспільну думку, скільки думку більшості російської правлячої верхівки. ВЦВГД – це державна організація, яка абсолютно залежна та орієнтована на адміністрацію президента і безпосередньо на Сергія Кирієнка (перший заступник керівника адміністрації Путіна – 24 Канал) та його людей,

– зауважив Ігор Ейдман.

Люди типу Кирієнко і більша частина російського керівництва, на думку політолога, дуже хотіли б, щоб війна в Україні нарешті закінчилася, Путін пішов би на умови Дональда Трампа і заморозив би її.

"А російські еліти стали б жити, як раніше, – красти в Росії і кутити по всьому світу, вкладати кошти на Заході, повернуться до своїх яхт, особняків. Вони про це мріють. І для цього був слушний момент, коли Трамп влаштував епопею з переговорами і з вимогою про заморозки війни", – відзначив соціолог.

Зверніть увагу! У Росії також значно зросла чисельність людей, які підтримують проведення мирних переговорів з Україною. Як зазначає "Левада-центр", за останній місяць цей показник зріс і досяг максимального значення. За мирні перемовини виступають 67% опитаних. Водночас зменшилася частка тих, хто підтримує продовження бойових дій – цей показник впав до 24%.

Однак Путін, на думку Ейдмана, відкинув би ці умови, і російські еліти через ВЦВГД подають йому сигнал. Мовляв, російське населення вже тоді не довіряє і війна вже всім набридла, тому краще її припинити. Без сигналу з адміністрації президента ВЦВГД точно б не наважився публікувати такі дані.

Що відомо про подальший хід мирних переговорів?