00:11
12 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
      Вєсті Кремля
      21:32, 11 червня
      Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
      Вєсті.UA
      20:00, 11 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Рейтинги "Батьківщини" знижуватимуться: експерт назвав причину

      166 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко не пропонує нічого нового
      Юлія Тимошенко не пропонує нічого нового / Юлія Тимошенко/Facebook

      Список ВО "Батьківщина" можна назвати "В бій ідуть одні старики". Юлія Тимошенко не зробила жодних спроб для оновлення свого складу, на що зараз у суспільстві великий попит.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Старі партійці, на його думку, не можуть нічого додати до образу партії і кампанії загалом. Тому рейтинги можуть знизитися (наразі соціологи прогнозують "Батьківщині" майже 8% голосів – 24 канал).

      Безумовно, в Тимошенко є своя віддана група виборців. Але сумнівно, що вона зможе розширити своє електоральне поле. Швидше, втратить. Через склад списку і те, що "Батьківщина" не пропонує жодної нової ідеї. Тимошенко поставила в першу п’ятірку людей, за яких частина виборців не проголосує за жодних обставин,
      – вважає Олександр Леонов.

      Приміром, зауважує політолог, у жителів Донецької області багато питань до Тарути. Крім того, від "Батьківщини" частина виборців може перетекти до "Слуги народу" у зв’язку із заявою Тимошенко, що вона буде в коаліції зі "Слугою народу". Чимало виборців, вважає Леонов, з огляду на список "Батьківщини" і заяву про коаліцію проголосують не за неї, а за "Слугу народу". На його думку, агітаційна кампанія, якщо вибори відбудуться 21 липня, навряд чи вплине на шанси "Батьківщини". Мало часу, тому основну роль гратимуть саме списки.

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Хто увійшов у першу п'ятірку списку партії "Батьківщина"?

      1. Юлія Тимошенко – лідер "Батьківщини", екс-премєр-міністр України.
      2. Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець, голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу", екс-голова Донецької ОДА ( з березня по жовтень 2014 року). Заявив про свій намір брати участь у президентських виборів, однак зняв свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко.
      3. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-заступник голови МЗС України (2004 –2005 роки),колишній надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2005 – 2006 роки), екс-очільник СБУ.
      4. Сергій Соболєв – заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у ВР та заступник голови партії "Батьківщина".
      5. Олена Кондратюк – секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ, співголова міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості".

      Юлія Тимошенко Батьківщина
      Перша п'ятірка "Батьківщини"

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Юлія Тимошенко Батьківщина
      Які партії можуть пройти до парламенту згідно із результатами соцопитування

      blog_ava
      Навіщо Баканову присвоїли звання лейтенанта: у Зеленського назвали причину
      11 червня
      3501
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ВО Батьківщина Слуга народу Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесі
      11 червня , 22:23 Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесі
      2133
      Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордоні
      11 червня , 21:00 Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордоні
      Світлана Попова 2729
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      11 червня , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      3913
      Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відео
      11 червня , 20:24 Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відео
      2750
      Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      11 червня , 19:30 Політичні союзи: кому і з ким варто об’єднатись, щоб вдало зайти в парламент
      Ірина Поліщук 739
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук