Рейтинги "Батьківщини" знижуватимуться: експерт назвав причину

Список ВО "Батьківщина" можна назвати "В бій ідуть одні старики". Юлія Тимошенко не зробила жодних спроб для оновлення свого складу, на що зараз у суспільстві великий попит.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

Старі партійці, на його думку, не можуть нічого додати до образу партії і кампанії загалом. Тому рейтинги можуть знизитися (наразі соціологи прогнозують "Батьківщині" майже 8% голосів – 24 канал).

Безумовно, в Тимошенко є своя віддана група виборців. Але сумнівно, що вона зможе розширити своє електоральне поле. Швидше, втратить. Через склад списку і те, що "Батьківщина" не пропонує жодної нової ідеї. Тимошенко поставила в першу п’ятірку людей, за яких частина виборців не проголосує за жодних обставин,

– вважає Олександр Леонов.

Приміром, зауважує політолог, у жителів Донецької області багато питань до Тарути. Крім того, від "Батьківщини" частина виборців може перетекти до "Слуги народу" у зв’язку із заявою Тимошенко, що вона буде в коаліції зі "Слугою народу". Чимало виборців, вважає Леонов, з огляду на список "Батьківщини" і заяву про коаліцію проголосують не за неї, а за "Слугу народу". На його думку, агітаційна кампанія, якщо вибори відбудуться 21 липня, навряд чи вплине на шанси "Батьківщини". Мало часу, тому основну роль гратимуть саме списки.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Хто увійшов у першу п'ятірку списку партії "Батьківщина"?

Юлія Тимошенко – лідер "Батьківщини", екс-премєр-міністр України. Сергій Тарута – лідер партії "Основа", підприємець, голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу", екс-голова Донецької ОДА ( з березня по жовтень 2014 року). Заявив про свій намір брати участь у президентських виборів, однак зняв свою кандидатуру на користь Юлії Тимошенко. Валентин Наливайченко – лідер партії "Справедливість", екс-заступник голови МЗС України (2004 –2005 роки),колишній надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі (2005 – 2006 роки), екс-очільник СБУ. Сергій Соболєв – заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у ВР та заступник голови партії "Батьківщина". Олена Кондратюк – секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики, заступниця члена делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ, співголова міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості".



Перша п'ятірка "Батьківщини"

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.



Які партії можуть пройти до парламенту згідно із результатами соцопитування