Відтепер – все у Резерв+: що буде з паперовими військово-обліковими документами
- В Україні основною формою військово-облікових документів стає електронна, але паперові документи залишаються дійсними.
- Нові електронні документи можна отримати через застосунок Резерв+, портал Дія або в ТЦК, де їх роздрукують з реєстру.
В Україні оновили порядок оформлення військово-облікових документів: тепер основним стає Резерв ID. Водночас паперові документи залишаються дійсними.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника директорату цифрової трансформації Міноборони України Артема Романюкова в ефірі телемарафону.
Який вигляд тепер мають військово-облікові документи?
Відповідно до рішення Кабміну, основною формою військово-облікового документа в Україні стає електронна.
Водночас Артем Романюков пояснив, що паперовий документ залишається дійсним і, якщо людині зручніше користуватися ним, вона може використовувати документ старого зразка.
Нові військово-облікові документи видаватимуться в електронному вигляді: їх можна згенерувати в застосунку Резерв+. Якщо застосунку немає, документ можна також отримати через портал Дія або прийти в ТЦК, де його роздрукують із реєстру військовозобов'язаних.
Головне, що тепер цей документ не підробиш і не загубиш, тому що він завжди є в реєстрі і генерується за допомогою тих даних, які є про громадянина в реєстрі Оберіг,
– підкреслив представник Міноборони.
В електронному документі тепер також автоматично відображатиметься фотографія власника. Однак наразі фото "підтягнулися" не в усіх, адже додаток має значну кількість користувачів.
Довідка. Щоб довантажити в застосунок фото, потрібно оновити його до останньої версії, зробити запит через Резерв+ і оновити військово-обліковий документ.
Варто також зазначити, що фотографії в електронному вигляді з'являться лише у тих, хто має біометричний закордонний паспорт, бо фото підтягується звідти. За відсутності фото документ залишатиметься дійсним, однак у разі потреби група сповіщення може попросити додатковий документ для підтвердження особи.
Цифровізація триває: останні новини
З наступного року в додатку Резерв+ можуть з'явитися сповіщення про повістки. Також планується поліпшення функціоналу вакансій і автоматизація покарань за порушення військового обліку.
Окрім цього, Міноборони ввело нову категорію відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+ для осіб, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи.
Відстрочка доступна лише якщо військовозобов'язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і єдиним батьком у сім'ї.