Вночі у Резерв+ можуть бути недоступні електронні військові документи: скільки це триватиме

В ніч проти 13 січня реєстрі Оберіг проводитимуть роботи. У зв'язку з цим електронні військові документи можуть бути недоступними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко.

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Скільки будуть недоступні документи у Резерв+

Зазначається, що електронні військові документи у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні у ніч з неділі на понеділок 13 січня з 00:00 до 06:00.

Команда проводитиме технічні роботи в реєстрі Оберіг,

– вказує Черногоренко.

Заступниця міністра оборони просить поставитись з розумінням і заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа, зокрема, аби все було нормально під час перетину кордону.

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку, як і завжди.

До речі, раніше у Міноборони розповіли, що через Резерв+ можна буде отримати електронне направлення на проходження ВЛК. Рішення військово-лікарської експертизи будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг"