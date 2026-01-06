Відтепер у Резерв+ можна дізнатися, чи прийшла повістка від ТЦК

У застосунку Резерв+ стала доступна нова функція. Вона допоможе військовозобов'язаним підготуватися до отримання повістки заздалегідь.

Тепер у Резерв+ можна дізнатися, чи надіслав ТЦК паперову повістку поштою, передає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Що відомо про нову функцію у Резерв+?

У відомстві наголошують, що повідомлення в Резерв+ не є повісткою. Це лише інформаційне сповіщення, і його отримання чи прочитання не замінює вручення повістки.

Користувач сам вирішує, чи користуватися цією функцією – її можна увімкнути або вимкнути у застосунку.

У повідомленні вказані дата і час, коли потрібно з'явитися до ТЦК та СП.

Процедура надсилання офіційних повісток не змінилася: їх і далі друкують на папері та надсилають через Укрпошту.

У Міноборони обіцяють, що протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

Наразі Резерв+ вже надсилає push-сповіщення про:

подання та зняття з розшуку;

порушення правил військового обліку та штрафи;

оновлення Резерв ID;

оновлення та отримання даних;

отримання відстрочки чи бронювання;

отримання електронного направлення на ВЛК.

Нагадаємо, що військовозобов'язані українці повинні отримати повістку до ТЦК та СП, яку надсилають поштою, протягом трьох днів.

Якщо цього не зробити, передбачено штраф.

Повістки вручають особисто. Якщо людини немає за адресою, працівники пошти повідомляють її телефоном і залишають повідомлення у поштовій скриньці. На отримання повістки дають три дні. Якщо повістку не отримано, пошта повертає її до ТЦК та СП, а особу фіксують як "відсутню за адресою". Вважається, що громадянин був належним чином проінформований.

Штраф за неотримання повістки становить від 17 000 до 25 500 гривень.