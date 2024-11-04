Рекрутинг через Резерв+: скільки людей вже скористалися послугою і які напрямки найпопулярніші

Два тижні тому у застосунку Резерв+ запустили сервіс онлайн-рекрутингу. Це найбільша база військових вакансій, що включає близько 4 тисяч пропозицій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Рекрутинг в Резерв+

Катерина Черногоренко повідомила, що наразі Резерв+ вже отримав близько 5 тисяч заявок від користувачів.

Наразі вже маємо перші успішні кейси, коли вмотивовані новобранці вже знайшли свій підрозділ і саме ту посаду, яка потребує прибуття саме їх на службу,

– каже представниця міністерства.

Черногоренко зазначає, що найчастіше люди цікавляться посадами операторів БпЛА. Заступниця міністра оборони вказала, що це логічно, оскільки дрони мають величезне значення в армії.

"Це говорить про те, що українська армія стає все більш технологічною, з'являються професійні оператори. І це наша перевага над ворогом", – зазначає вона.

Катерина Черногоренко вказує, що багато людей хочуть служити у розвідці, а також працювати у штабі.