Резерв+ сьогодні призупинить роботу: в Міноборони назвали причину

Сьогодні, 4 вересня, у застосунку Резерв+ заплановані технічні роботи. Застосунок буде недоступний декілька годин.

В Міноборони зауважили, що покращать функціональність і стабільність застосунку. Користувачам порадили завантажити електронний військовий документ у форматі PDF на випадок перевірки.

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Чому не працюватиме Резерв+

В Міноборони повідомили, що Резерв+ не працюватиме декілька годин через технічні роботи. Застосунок не працюватиме з 14:00 до 16:00.

Покращуватимуться функціональність і стабільність застосунку. Усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт,

– додали в Міноборони.

Крім того, у відомстві порекомендували користувачам застосунку зберегти електронний військовий документ у форматі PDF, щоб мати його під рукою у разі перевірки.