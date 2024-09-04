Резерв+ сьогодні призупинить роботу: в Міноборони назвали причину
Джерело:Міноборони України
Сьогодні, 4 вересня, у застосунку Резерв+ заплановані технічні роботи. Застосунок буде недоступний декілька годин.
В Міноборони зауважили, що покращать функціональність і стабільність застосунку. Користувачам порадили завантажити електронний військовий документ у форматі PDF на випадок перевірки.
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Чому не працюватиме Резерв+
В Міноборони повідомили, що Резерв+ не працюватиме декілька годин через технічні роботи. Застосунок не працюватиме з 14:00 до 16:00.
Покращуватимуться функціональність і стабільність застосунку. Усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт,
– додали в Міноборони.
Крім того, у відомстві порекомендували користувачам застосунку зберегти електронний військовий документ у форматі PDF, щоб мати його під рукою у разі перевірки.