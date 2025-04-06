Можуть опинитися у бойовиків: у Сирії залишаються понад 100 складів хімічної зброї, – NYT

У Сирії після повалення режиму Башара Асада залишається понад 100 об'єктів зберігання хімічної зброї. Ймовірно, кількість складів набагато вища за ту, яку коли-небудь визнавав диктатор.

Є ризик того, що запаси можуть опинитися в руках бойовиків. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на оцінки міжнародної Організації із заборони хімічної зброї, передає 24 Канал.

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Що відомо про склади хімічної зброї у Сирії

Завдяки даним зовнішніх дослідників, некомерційних груп і розвідувальних даних, наданих країнами-членами, ОЗХЗ прийшла до висновку, що у Сирії й досі розташовані склади з хімічною зброєю, яку використовували проти повстанців і сирійських мирних жителів протягом понад десяти років громадянської війни.

Згідно з оприлюдненою інформацією, диктатор використовував зброю з вмістом зарину, хлору та іприту. У перші роки війни уряд визнав існування 27 об’єктів по виробництву та збереженню хімічної зброї. Відомо, що відповідні об'єкти проінспектували експерти цієї організації та віддали розпорядження про їхнє закриття.

Втім, використання хімічної зброї колишнім режимом не припинилося і тривало до щонайменше 2018 року. Крім того, уряд Асада імпортував основні хімікати-прекурсори. Припускають, що деякі склади з хімічною зброєю можуть бути заховані в печерах або інших місцях, які важко знайти за допомогою супутникових знімків.

Експерти стурбовані потенційною можливістю для груп бойовиків отримати доступ до погано охоронюваних об’єктів з виробництва хімічної зброї,

– ідеться у статті.

Нагадаємо, минулого місяця Міністерство оборони Сирії завершило операцію проти прихильників поваленого диктатора Башара Асада. У результаті зіткнень загинула понад тисяча осіб, більшість з яких цивільні. Операція супроводжувалася масовими вбивствами, зокрема серед алавітів, та жорстокими порушеннями прав людини.