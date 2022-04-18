Режим Лукашенка повалиться за Путіним, – білоруський опозиціонер

Коли через Лукашенка і Путін ввели санкції, а від цього постраждали пересічні громадяни, людей, які ненавидять білоруського диктатора – побільшало. Однак поки там замало інструментів, щоб вийти з системи.

Наприклад, держслужбовці, які ненавидять Олександра Лукашенка, не можуть просто звільнитись. Про це в ефірі 24 каналу заявив представник білоруської опозиції Франак Вячорка.

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Ті, кому вдалось звільнитись, потрапляють під обмеження, зокрема, вони не можуть виїхати за кордон, вивезти свої родини тощо. Як пояснив опозиціонер, це замкнуте коло.

Зараз ми не бачимо масових виходів із системи, але як тільки все розвалиться, як почне слабнути Путін, за ним повалиться і режим Лукашенка,

– переконаний Вячорка.

За його словами, після повалення диктаторського режиму у Білорусі, білоруські політки почнуть перевзуватись і вдавати, що вони підтримували демократію.