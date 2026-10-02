У Києві змінили режим руху мостами

У Києві 2 жовтня змінили режим руху мостами. Обмеження тимчасові обмеження на час повітряної тривоги.

Про це повідомили у КМДА та ГО "Пасажири Києва".

Як здійснюється рух мостами Києва

Наразі ситуація з обмеженнями така:

Дарницький міст – рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег,

міст Метро – рух транспорту перекривається з лівого на правий берег,

Подільський мостовий перехід – рух транспорту перекривається з лівого на правий берег,

міст Патона – під час тривог обмежують рух із правого на лівий берег,

Північний міст – під час тривог обмежують рух із правого на лівий берег.

Південний міст, після кількох атак ворога, повністю закритий для руху автотранспорту та метро. І під час тривог, і за їх відсутності,

– наголосили у КМДА.

Киян просять з розумінням поставитися до впроваджених змін і врахувати їх під час планування поїздок.

Влада також додала, що ця інформація неостаточна і буде постійно оновлюватися.

Нагадаємо, що вдень мер Києва Кличко заявив, що рух зеленої гілки метро Південним мостом можуть відновити, але лише після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури.

Водночас уже під вечір росіяни знову вдарили по Південному мосту. На місці виднівся дим.