Українська делегація на чолі з Лубінцем виїхала в напрямку Олешок, – Арахамія

Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку окупованих Олешок на Херсонщині. Це сталося зранку 29 жовтня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Що відомо про гуманітарну операцію?

Українська делегація вирушила в напрямку окупованих Олешок на Херсонщині.

Мета місії – доставити гуманітарну допомогу жителям міста та сприяти безпечному виїзду цивільних. Про подальший перебіг операції обіцяють повідомляти, щойно з'являтиметься зв'язок.

Згодом ситуацію прокоментував і Лубінець.

Попереду – доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей. Ця робота відбувається в межах домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини у Росії Яною Лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп. Зосереджені на головному – зробити все можливе для людей, які чекають на допомогу,

– сказав він.

Нагадаємо, режим тиші на Херсонщині запровадили 27 жовтня о 03:00 за київським часом, щоб провести гуманітарну операцію в окупованих Олешках. Домовленість між Україною та Росією передбачає розмінування маршрутів, доставку гуманітарної допомоги та створення умов для безпечного виїзду цивільних.

За попереднім графіком, перемир’я має тривати до 22:59 1 листопада, однак його можуть продовжити, якщо операція потребуватиме більше часу.

До гуманітарної місії долучені український омбудсман Дмитро Лубінець і російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова, а посередницьку роль у домовленостях відіграла перша леді США Меланія Трамп.

За повідомленнями української сторони станом на 29 жовтня, перші 54 години режиму тиші минули без зафіксованих порушень, а гуманітарний вантаж готували до доставки.

Водночас Олешки залишаються окупованим містом із гострою гуманітарною кризою: там бракує їжі та ліків, а електрика, опалення й водопостачання відсутні. Навіть за припинення бойових дій пересування залишається небезпечним через міни та нерозірвані боєприпаси, тому маршрути для гуманітарної місії потрібно розмінувати.

Режим тиші є тимчасовим і локальним, тож сам по собі він не гарантує, що цивільні та учасники місії будуть у повній безпеці. Місцеві жителі також побоюються, що після завершення перемир’я російські війська можуть поновити обстріли Херсона з більшою інтенсивністю, хоча це наразі є побоюванням, а не підтвердженим планом Росії.

Аналітики ISW раніше застерігали, що російські сили можуть використати паузу для поповнення запасів і відновлення підрозділів. Саме тому виїзд української делегації та подальший перебіг операції потребують особливої уваги: важливо не лише доставити допомогу, а й забезпечити реальний захист цивільних та можливість безпечної евакуації.