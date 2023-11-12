Путін знищує самого себе: що призведе до падіння його режиму
Логічна розмова з Влідіміром Путіним неможлива. І ніхто із політиків, які роблять відповідні заяви, не зможе домовитися з російським диктатором.
Про це 24 каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Все тому, що в Росії править божевільний.
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"Про прагматичний підхід теж не варто говорити. Всі з-за кордону, хто каже: "Ми домовимося з Путіним", вони не розуміють, що в Росії править божевільний. З ними (наближеними до Путіна – 24 Канал) домовитися неможливо", – сказав експівробітник КДБ.
Божевільне правління Путіна
Від початку повномасштабної війни, яку розв'язав Владімір Путін, він робить упевнені кроки до самознищення, переконаний Сергій Жирнов. Ба більше – разом з ним впевнено крокує й оточення російського диктатора.
"Якби все залежало лише від Путіна, то ми б сподівалися, що він помре, прийде інша людина і, можливо, щось зміниться. Але ми чули виступ Патрушева, де вийшла така надгробна промова Путіна. Якщо промову послухати цілком, то вони не сумніваються у своїй правоті", – зазначив він.
Сергій Жирнов про самознищення Путіна: дивитись відео
Нагадаємо, днями секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев виступив з черговою пропагандистською промовою. Але найголовніше, що вона була схожа на поминальну за Путіним.
"Давно такої промови не було. Вона більш програмна. Її концепція, що вони (росіяни – 24 Канал) підігнали під себе історію, збочене розуміння світу – промова божевільного", – відзначив Жирнов.
Саме Патрушев один з тих, хто штовхає Путіна йти далі. Тобто навіть після смерті диктатора залишаться такі ж, як він. Тому треба, щоб в Росії відбулися тектонічні зрушення у владі.
Росія не будує свої речі на логічних речах. Їм однаково скільки людей загине на фронті – росіян перш за все. Вони займаються знищенням своєї країни і народу. А Путін займається знищенням себе і власного режиму,
– пояснив експівробітник КДБ.
Владімір Путін: останні новини
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